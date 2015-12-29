العبادی به همراه افسران عالی رتبه به الرمادی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر عراق به همراه ریاض جلال فرمانده نیروی زمینی و سرلشگر عبدالغنی الاسدی فرمانده یگان مبارزه با تروریسم عراق و هادی رزیج رئیس پلیس الانبار و تعدادی از فرماندهان و افسران عالی رتبه وزارت دفاع عراق وارد الرمادی شده است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: سفر العبادی به الرمادی با هدف بازدید از مناطق آزاد شده در الرمادی صورت می گیرد.

یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک عراق روز گذشته از آزاد سازی الرمادی و نصب پرچم عراق بر فراز ساختمانهای دولتی در این شهر خبر داده بود.

العبادی روز گذشته ضمن تبریک به مناسبت بازپس گیری الرمادی از لوث داعش اعلام کرده بود که نیروهای عراقی پس از آن متوجه موصل خواهند شد تا آن را از دست تروریست ها آزاد کنند.