«کوربین» نخست وزیر انگلستان را به مبارزه طلبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، «جرمی کوربین» رهبر چپ گرای حزب کارگر انگلستان «دیوید کامرون» نخست وزیر محافظه کار این کشور را برای حضور در مناظره تلویزیونی به مبارزه طلبید.

جالب آنکه پیشنهاد حضور در مناظره تلویزیونی که اجرای آن معمولا به دوران رقابت های انتخاباتی محدود می شود با استقبال احزاب سیاسی انگلستان مواجه شده است.

کوربین در این باره به ایندپندنت گفت: مردم حق دارند تا هرچه بیشتر درباره رهبران سیاسی خود بدانند و دولت باید در این زمینه تا جایی که می تواند پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: این مهم است که نخست وزیر و دولت وی نه تنها در دوره انتخابات بلکه مادامی که در قدرت هستند پاسخگوی مسائل مردم باشند.

درخواست کوربین برای برگزاری مناظره با کامرون به دنبال آن مطرح شد که نتایج تحقیقات دانشگاه «لیدز» نشان داد این قبیل مناظره ها علاقه مردم به مسائل سیاسی را به میزان ۳۰ درصد افزایش می دهد.

کوربین در این باره گفت: دموکراسی به میزان مشارکت مردم بستگی دارد و هیچ رهبر سیاسی نمی تواند شانس تعامل هر چه بیشتر با مردم و در عین حال آزمودن قدرت استدلال خود را از دست بدهد.