کلید طلایی شهر اردبیل به اکبر عبدی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی جشن میلاد نور که بعد از ظهر امروز سه شنبه با حضور بیش از شش هزار نفر از شهروندان اردبیلی برگزار شد، کلید طلایی شهر اردبیل از سوی شورا و شهرداری اردبیل به نمایندگی از مردم به اکبر عبدی اهدا شد.

پس از اهدا کلید طلایی؛ اکبر عبدی که از استقبال بی نظیر مردم اردبیل هیجان زده شده بود، طی سخنانی تاکید کرد که تاکنون چنین استقبالی را ندیده ام.

این هنرمند اردبیلی با بیان اینکه تا الان به بیش از ده ها شهر داخلی و خارجی سفر کرده ام، تصریح کرد: اما استقبالی به این شکل و با شور و هیجان را از خود ندیده بودم.

وی با بیان اینکه مردم اردبیل برای من سنگ تمام گذاشته و خاطره فراموش نشدنی را امروز در جشن میلاد رسول اکرم (ص) برایم ثبت کردند، از تمام شهروندان این استان تقدیر کرد.

عبدی خود را اصالتا اردبیلی و از روستای آقاباقر از توابع مرکز این استان دانست و عنوان کرد: به اردبیلی بودن خود افتخار می کنم.

اکبر عبدی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون ایران و دارنده نشان درجه یک فرهنگ و هنر است. عبدی را بیشتر به خاطر بازی‌های کمدی و طنز می‌شناسند.

وی از پدر و مادری اردبیلی در سال ۱۳۳۹ در محله نازی‌آباد تهران زاده شد و از سال ۱۳۵۸ با دریافت مدرک دیپلم با نمایش‌های آماتوری فعالیت هنری‌اش را آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۶۲ به تلویزیون رفت و تاکنون به نقش‌آفرینی در موضوعات مختلفی می‌پردازد.

از بازی‌های به یادماندنی او می‌‌توان به فیلم‌های هنرپیشه و آدم برفی اشاره کرد.

وی در اجاره نشین ها، ای ایران، مادر و دلشدگان (علی حاتمی) و هنرپیشه قابلیت های خود را در ایفای نقش های متنوع کمدی اثبات کرد. همین قابلیت موجب شد که عبدی در سفر جادویی هم نقش کودکی خود را ایفا کند و هم نقش میانسالی اش را، همینطور در آدم برفی در دو نقش مردانه و زنانه توانایی هایش را نشان داد.

اکبر عبدی در سال ۱۳۶۸ برای بازی در فیلم مادر ساخته علی حاتمی برنده سیمرغ بلورین نقش دوم مرد از هشتمین جشنواره فیلم فجر شد.

وی همچنین برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از سی امین جشنواره بین المللی فجر برای نقش آفرینی در فیلم خوابم می آد ساخته رضا عطاران می باشد.