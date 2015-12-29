انتقال اورانیوم غنی شده نشانه پیشرفت در اجرای توافق هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلستان با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود از خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابراز خرسندی کرد.

وی در این باره گفت: اقدام اخیر ایران در راستای عمل به تعهدات هسته ای خود و انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از این کشور قابل تقدیر است. این امر نشانه پیشرفت قابل ملاحظه در روند اجرای کامل برجام است.

عملیات انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را یک کشتی روسی بر عهده داشته است.

در همین راستا وزارت امور خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که خروج اوانیوم غنی شده ایران اجرای توافق هسته ای وین را به مرحه نهایی نزدیک کرده است.

این بیانیه تحقق این امر را نتیجه کار سخت و دقیق روس اتم و سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرده و از سایر طرف های دخیل در روند توافق هسته ای خواست تا در جهت اجرایی کردن هر چه زودتر برجام عزمی سازنده از خود به نمایش بگذارند.