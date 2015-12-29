به گزارش خبرگزاری مهر، امین افتخار با بیان این مطلب افزود: به درخواست محیط زیست استان تهران، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفی هوای امروز تهران به 157 رسید و در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس قرار گرفتیم.

مدیر روابط عمومی محیط زیست استان تهران افزود: بنابراین به جهت بالا رفتن شاخص کیفی هوای پایتخت امروز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در محل معاونت عمرانی تشکیل می‌شود.

گفتنی است در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در مورد تعطیلی احتمالی مدارس تصمیم گیری می‌شود.