مهر مادری در سازمان داوطلبان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود چهار سال پیش فرحنار رافع در حالی ریاست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر را عهده دار شد كه به واقع كارنامه درخشاني در سابقه مدیریتی خود طی سال های گذشته چه در حوزه اجرایی و چه در حوزه علمی و آموزشی به ثبت رسانده است. تا آنجا كه مجلس شورای اسلامی و بالطبع برخی از نمایندگان ملت، اصحاب رسانه و کارشناسان از عملکرد وی حمایت کرده و رافع توانسته است ظرفیت های جدیدی را برای فعالیت داوطلبی و اجتماعی جمعیت هلال احمر طی سال های گذشته فراهم سازد.

طی زمان مدیریت رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و بر اساس اسناد و مدارک بيشترين تحول مثبت را جمعیت هلال احمر در ميان ساير سازمان هاي در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و اصحاب رسانه داشته است كه البته در اينجا مجال پرداختن به آنها نیست.

باید در نظر گرفت که طی ۴ سال گذشته سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر بر خلاف بسیاری از سازمان های پر سر و صدا ، به خاطر نیروهای متخصص و متعهد بدون جنجال و با هدف به خدمت به خلق مشغول انجام وظیفه است و این در حالی است که این نهاد مردمی بر خلاف تصور عموم یک نهاد راهبردی است و اهمیت اجتماعی آن باعث شده در انتخاب مديران اين سازمان كه بايد مورد تاييد دولت و بزرگان نظام باشد وسواس خاصی به خرج داده شود و خانم رافع نیز از این قاعده مستثني نيست.

پیگیری و توجه به تغییرات اساسی در ساختار اجرایی و اداری سازمان داوطلبان برای افزایش سطح و ضریب کمک رسانی به مردم آسیب دیده ، راه اندازی باشگاه رفاهی اعضای داوطلب هلال احمر، ارائه تسهیلات ویژه به اعضا، افزایش اعضای داوطلب هلال احمر به بیش از ۶۰۰ هزار نفر، جذب نیروهای متخصص و مردمی به بدنه داوطلبی هلال احمر، حمایت همه جانبه از مادران باردار نیازمند که در حقیقت جلوه ای زیبا از مهر مادری در این سازمان است، نشان دهنده اهتمام مدیریت سازمان داوطلبان در تقویت جایگاه این نهاد مردمی به عنوان یک نهاد پیشرو در ارائه خدمات انسان دوستانه و اجتماعی است.

سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر چشم انداز خود را برای تحول اساسی طراحی و تدوین کرده است که از آن به عنوان نظام کارآمدی و کارآموزی نیز یاد می شود.

ترویج تعامل و همکاری برای بقا بجای تنازع برای بقا شعار بزرگ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر است. با توجه به سرفصل های خدمت در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ظرفیت ها و پتانسیل های متعددی برای خدمت در این نهاد مردمی وجود دارد. سازمان داوطلبان به عنوان یک نهاد مردمی و منادی صلح دوستی می تواند نقش بسزایی در اشاعه فرهنگ مودت و وحدت در جامعه ایفا کند که رئیس سازمان به عنوان یک فرد دانشگاهی و علمی نسبت به این موضوع اشراف لازم و وافی دارد.

مجموعه ای از همه کارکردها که در سازمان داوطلبان هلال احمر با یکدیگر تجمیع شده است، برنامه هایی که در مواقع ضروری و بحران می تواند جامعه را از بن بست بطالت اجتماعی و فرهنگی خارج کند، برای فعلیت این خوبی ها که مشتمل بر فرهنگ داوطلبی و کمک به هم نوع است باید سایر نهادها در کنار سازمان داوطلبان هلال احمر و برای ملت گام بردارند.

یک عضو داوطلب جمعیت هلال احمر