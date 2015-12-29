منطقه النعیمیه در غرب فلوجه عراق آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق به آزاد سازی منطقه النعیمیه در غرب فلوجه در استان الانبار شده اند.

این در شرایطی است که روز گذشته نیروهای عراقی شهر الرمادی را از لوث داعش آزاد کرده بودند و امروز هم حیدر العبادی نخست وزیر عراق به همراه جمعی از فرماندهان ارشد نظامی به این شهر رفت.

همزمان خبرگزاری اسپوتنیک روسیه خبری درباره سوء قصد تروریست های داعش به کاروان حامل نخست وزیر عراق مخابره کرد که این خبر از سوی منابع عراقی هنوز تایید نشده است.

این در حالی است که کابینه عراق در نشست امروز خود با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: داعش با طرحها و تاکتیک های نظامی و ضربات مهلک نیروهای عراقی از پا درآمد و گام بعدی آزاد سازی موصل و همه اراضی تحت اشغال داعش است.

خبر دیگر اینکه حیدر العبادی به مناسبت آزاد سازی الرمادی پنجشنبه هفته جاری را تعطیل رسمی اعلام کرد.

شبکه السومریه عراق گزارش داد: اتحادیه عرب در واکنش به آزاد سازی الرمادی آن را دستاوردی مهم برای ارتش عراق توصیف کرد و از تلاش های دولت عراق برای بازگشت ثبات به همه مناطق عراق حمایت کرد.

همچنین رسانه های عراقی از بمباران مواضع پ ک ک از سوی جنگنده های ترکیه ای در شمال اربیل خبر دادند.

اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار از ورود ۵۰۰ نفر از عشایر به شمال الرمادی برای آزاد سازی جزیره الرمادی اشاره کرد و افزود: این عشایر در کنار نیروهای عملیات الانبار برای بازپس گیری جزیره الرمادی و حفظ اراضی آزاد شده حضور خواهند داشت.