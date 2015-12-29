به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا استادی عصر سه شنبه در گردهمایی ائمه جماعات مساجد قم که در مسجد آبشار برگزار شد، با گرامیداشت سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام صادق(ع) اظهار داشت: برنامههای مسجد باید تعلیمی باشد و ائمه جماعات باید مسائل احکامی و اعتقادی را به مردم یاد بدهند، چون کار پیامبر اسلام(ص)، تعلیم و تزکیه بود نه فقط صحبت کردن.
وی گفت: گاهی از شما سئوال میکنند که چه حرفهایی برای مردم مهم است که روی منبر گفته شود، شما در این گونه موارد باید سراغ تعالیم پیامبر گرامی اسلام بروید.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه تأکید کرد: امام جماعت باید برنامهریزی کند که مردم احکام و واجبات و محرمات را بدانند.
وی به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: در روزنامهای که برای من و شما فرستاده میشود چیزهای مینویسند که مناسب نیست و معمولا ما تماشاچی هستیم.
آیتالله استادی گفت: کار پیغمبر اسلام(ص) از بین بردن آلودگیها بوده است ولی گاهی انسان برخیها را میبیند که در این مسیر نیستند.
وی با بیان اینکه ما با دیگران خیلی فرق داریم، اظهار داشت: اگر از تعلیم و تربیت غافل باشیم یعنی کار خودمان را انجام ندادهایم. ارزش کار هر روحانی به همان چند نفری است که چیزی به آنها یاد میدهد.
بدون مطالعه سخنرانی نکنید
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه کار رسول گرامی اسلام(ص) بیدارکردن بود، تصریح کرد: باید اول خودمان از خواب بیدار بشویم، بعد به فکر بیدارکردن مردم باشیم. بیدارکردن مردم همان تعلیم و تربیت است.
آیتالله استادی بر لزوم تجدیدنظر در برنامههای مساجد تأکید کرد و افزود: اینکه امام جماعت در مسجد نماز بخواند برنامه خوبی است ولی امام جماعت نسبت به همان تعدادی که پشت سرشان نماز میخوانند وظایفی دارد و باید بیدارکننده باشد.
وی با بیان اینکه دشمن حتی به روضههای ما گیر میدهد، اظهار داشت: ترساندن مردم از عذاب و گناه باید در سخن، منبر و موعظه ما باشد.
این استاد حوزه تأکید کرد: دین به اندازه کافی محکمات دارد و نوبت به متشابهات میرسد ولی متأسفانه مطالب متشابه در سخنرانیها گفته میشود. ائمه ما فرمودند در سخنان ما مثل قرآن کریم سخنان محکم و متشابه وجود دارد ولی باید سخنان محکم را برای مردم گفت.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم توفیقی داشته باشیم باید به سمت برنامهای که خود پیغمبر داشته است برویم.
آیتالله استادی بر لزوم پرهیز از سخنرانی بدون مطالعه قبلی تأکید کرد و افزود: دکتر رفیعی میگفت برای بعضی از منبرها چهار ساعت مطالعه میکند اما گاهی انسان میبیند بعضی منبر میروند و بدون مطالعه قبلی همین جور صحبت میکنند.
دین مردم مدیون روحانیت است
وی با بیان اینکه دین مردم در هر منطقهای مدیون روحانی آن منطقه است، افزود: عمل خیلی بیشتر از قول میتواند اثر بگذارد و زندگی ما باید به گونهای باشد که مردم از سیره عملی روحانیت سبک زندگی خود را اصلاح کنند.
آیتالله استادی تأکید کرد: یکی از برنامههای مهم دشمن این است که روحانیت را از چشم مردم بیندازد. آنها دلشان میخواهد یک شخصیت معروف یا غیرمعروف روحانی را کوچک کنند. ما باید به گونهای رفتار کنیم که هر چه دشمنان میگویند بیاثر شود. چقدر در مورد پیامبر گرامی اسلام(ص) حرف زدند ولی هیچ کدام اثر نداشته و اسلام روز به روز گستردهتر میشد.
وی با تأکید بر اینکه کار روحانیت کار پیامبر اسلام(ص) است، تصریح کرد: رسول گرامی اسلام(ص) از همه مردم نسبت به مردم سودمندتر و مهربان تر بودند.
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