  1. استانها
  2. البرز
۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

هفته ۲۴ لیگ برترفوتسال؛

مقاومت از آخرین بازی خانگی فصل پیروزی می‌خواهد

مقاومت از آخرین بازی خانگی فصل پیروزی می‌خواهد

کرج- لیگ برتر فوتسال ایران در حالی به ایستگاه بیست و چهارم رسیده که نماینده البرز از آخرین بازی خانگی خود در این فصل به دنبال پیروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مقاومت البرز از ساعت ۱۶ چهارشنبه در سالن ورزشی انقلاب اسلامی کرج به دیدار دبیری تبریز می رود.

شاگردان رضا فلاح پس از شروع خوب نیم فصل دوم بازی ها و کسب چندین برد ارزشمند در ۲ هفته اخیر متحمل دو شکست برابر تاسیسات دریایی تهران و فرش آرای مشهد شده اند تا باز هم شاهد نتایج پر افت و خیز این تیم جوان البرزی باشیم.

نماینده البرز برای آنکه خیال خود را از ماندن در لیگ برتر فوتسال راحت کند و اسیر اما و اگرهای هفته های پایانی نشود باید در این دیدار امتیاز بگیرد تا فارغ از نتایج دیگر تیم های پایین دست خود ماندگاری اش در لیگ برتر را تضمین کند.

در سوی مقابل تیم فوتسال دبیری تبریز پس از تساوی نا امید کننده هفته گذشته اش برابر ملی حفاری اهواز برای ماندن در کورس مدعیان قهرمانی چاره ای جز پیروزی مقابل تیم سختکوش مقاومت ندارد.

باید دید در تقابل تیم مدعی و بالانشین دبیری تبریز و جوانان جویای نام مقاومت در نهایت کدام تیم برنده خواهد بود و چه نتیجه ای در کرج رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار رفت این دو تیم در تبریز با نتیجه ۳ بر ۲ به سود دبیری پایان یافته بود.

در جدول رده بندی رقابت ها و تا پایان هفته بیست و سوم مقاومت البرز با ۲۶ امتیاز در رده دهم جای دارد و دبیری با ۴۲ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

کد مطلب 3012473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها