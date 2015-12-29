به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مقاومت البرز از ساعت ۱۶ چهارشنبه در سالن ورزشی انقلاب اسلامی کرج به دیدار دبیری تبریز می رود.

شاگردان رضا فلاح پس از شروع خوب نیم فصل دوم بازی ها و کسب چندین برد ارزشمند در ۲ هفته اخیر متحمل دو شکست برابر تاسیسات دریایی تهران و فرش آرای مشهد شده اند تا باز هم شاهد نتایج پر افت و خیز این تیم جوان البرزی باشیم.

نماینده البرز برای آنکه خیال خود را از ماندن در لیگ برتر فوتسال راحت کند و اسیر اما و اگرهای هفته های پایانی نشود باید در این دیدار امتیاز بگیرد تا فارغ از نتایج دیگر تیم های پایین دست خود ماندگاری اش در لیگ برتر را تضمین کند.

در سوی مقابل تیم فوتسال دبیری تبریز پس از تساوی نا امید کننده هفته گذشته اش برابر ملی حفاری اهواز برای ماندن در کورس مدعیان قهرمانی چاره ای جز پیروزی مقابل تیم سختکوش مقاومت ندارد.

باید دید در تقابل تیم مدعی و بالانشین دبیری تبریز و جوانان جویای نام مقاومت در نهایت کدام تیم برنده خواهد بود و چه نتیجه ای در کرج رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار رفت این دو تیم در تبریز با نتیجه ۳ بر ۲ به سود دبیری پایان یافته بود.

در جدول رده بندی رقابت ها و تا پایان هفته بیست و سوم مقاومت البرز با ۲۶ امتیاز در رده دهم جای دارد و دبیری با ۴۲ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.