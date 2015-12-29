به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و چهارم از رقابتهای ليگ ووشوي بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان امروز سه شنبه در آکادمي ووشو برگزار شد و طی آن در رده سني بزرگسالان تيم های صدرجدولی و مدعي دانشگاه آزاد و جوانه البرز به مصاف هم رفتند که در پایان این دانشگاه آزاد بود که با برتری ۹ بر یک پیروز از میدان خارج شد. این تیم در دومین دیدار خود هم ۷ بر ۳ هيات ووشو اصفهان را شکست داد.

هیات ووشو گیلان هم ابتدا برابر همتای اصفهانی خود به تساوی ۴ بر۴ رضایت داد و سپس هیات ووشو قم را ۵ بر ۳ از پیش برداشت. در جدول ردده بندی دانشگاه آزاد با ۹ امتبياز در صدر قرار دارد . جوانه البرز با ۶ امتياز دوم است و هيات ووشو اصفهان هم با ۴ امتياز در مکان سوم قرار دارد.

در رده سنی جوانان هم چهار بازی برگزار شد که جوانه البرز در دو بازی خود هیات ووشو همدان را ۶ بر صفر و هیات ووشو شهرستان مرند را ۷ بر صفر شکست داد. هیات ووشو کرمانشاه هم برابر هیات همدان ۵ بر سه و هیات مرند ۷ بر صفر به پیروزی دست پیدا کرد. در جدول رده بندی جوانه البرز با ۱۲ امتياز صدرنشین است. هيات ووشو کرمانشاه با ۹ امتياز در مکان دوم قرار دارد و هيات همدان با ۳ امتیاز سوم است.

