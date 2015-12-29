حوزه علمیه نگاه تمدنی و جهانی قرآن را احیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر سه‌شنبه در نخستین گردهمایی دانش‌آموختگان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه قرآن در نهج‌البلاغه آن‌چنان است که وقتی تحقیقی در آن انجام می‌دهیم متوجه می‌شویم که امام علی(ع) با شیفتگی و عشق وصف ناپذیری به توصیف پیامبر و قرآن می‌پردازند.

وی اظهار داشت: ایشان در بیش از ۴۰ مورد از پیامبر و ۳۰ مورد درباره قرآن تمجید کرده و مطالبی را در عمق این دو ودیعه الهی بیان فرموده است و در یکی از این خطبه‌ها فرموده است که شخص پیامبر(ص) جذابیت بی‌نظیری داشتند که چشمان زیبابین را به سوی خود می‌کشید.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش رسالت رسول خدا را حلقه متمم رسالت انبیاء گذشته برشمرد و اضافه کرد: رسالت ایشان از آغاز جزو معارف الهی بوده است و همه انبیاء قبلی آن را بشارت داده بودند.

وی با بیان اینکه قرآن و پیامبر ادبیات تمدنی جدیدی را پایه‌ریزی کردند، افزود: پیام قرآن پیامی جهانی، تمدنی، فرازمانی و فرامکانی است که قادر است بشریت را در همه عصرها و نسل‌ها در بعد مادی و معنوی مدیریت کند.

آیت الله اعرافی افزود: قرآن از یکسو دارای ثبات و استواری است و از طرفی نسبت به رفع نیازهای بشر در طول زمان‌ها و دوران‌ها انعطاف لازم را دارد و همین عامل توانسته است این کتاب را تمدن ساز جلوه‌گر کند.

وی با بیان اینکه حوزه گام‌های بزرگی در زمینه فعالیت‌های مرتبط با قرآن انجام داده است، اضافه کرد: در زمینه تفسیر قرآن در دهه‌های اخیر کارهای بسیار خوبی انجام شده که ماحصل آن تفاسیری مانند المیزان و نمونه است و در حوزه علوم قرآنی نیز قدم‌هایی برداشته شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نیازهای دوره کنونی اشاره و اضافه کرد: طراحی رشته‌های قرآنی جدید و پرداختن به مباحث جدید در زمینه قرآن کارهایی است که باید تقویت شود.

استفاده از ظرفیت‌های هنر برای ترویج قرآن

وی اظهار داشت: یکی از کارهای ضروری تدوین قواعد و اصول تفسیر مانند اصول فقه است و من همان طور که از جمله افرادی هستم که معتقدم فقه متورم نیست و باید ساماندهی شود معتقدم تفسیر نیز باید دارای اصول باشد تا مجتهدان مفسر تربیت شوند.

آیت الله اعرافی گرایش به سمت تفاسیر تخصصی را از دیگر لوازم مورد نیاز در حوزه برشمرد و اضافه کرد: اگر بعد تمدنی قرآن به خصوص در زمینه علوم جدید احیاء شود با پرچم قرآن می‌توانیم نفوذ فکری و فرهنگی در دنیا ایجاد کنیم.

وی خواستار به کارگیری بیشتر قرآن در اصول فقه و فقه شد و ادامه داد: اگر به قرآن نگاه فقهی از زاویه علوم جدید داشته باشیم دریچه‌های بزرگی بر روی ما باز خواهد شد.

رئیس جامعه المصطفی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های هنر برای ترویج قرآن کریم تأکید کرد و گفت: زبان هنر بین‌المللی است و می‌توان از آن به خوبی بهره ببریم.