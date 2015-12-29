جلسه مدیر و سرمربی تیم فوتبال امید با حضور سردار آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که عصر امروز و با حضور حبیب کاشانی، محمد خاکپور و سردار آزمون برگزار شد، آخرین راهکارهای لازم در خصوص همراهی آزمون در مسابقات انتخابی المپیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در این جلسه که در دفتر خاکپور برگزار شد، مقرر گردید با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ روسیه، کادرفنی تیم امید آخرین پیگیری ها در خصوص جلب رضایت مسولان باشگاه و سرمربی تیم روستوف را انجام دهد.