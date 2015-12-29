لنج باری در مسیر هندیجان - دبی غرق شد/ امدادرسانی به خدمه شناور

بهمن نکیسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تماس رادیویی که امروز از طرف شناورهای عبوری در منطقه با مرکز فرعی تجسس و نجات دریایی خارگ مبنی بر وقوع حادثه آتش سوزی برای یک فروند شناور وصول شد، عملیات امداد و نجات انجام شد.

وی ادامه داد: با وصول این تماس، ضمن هماهنگی با مرکز اصلی تجسس و نجات دریایی بوشهر، شناور ناجی ۹ حاضر در بندرخارگ سریعاً به محل سانحه اعزام شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ اضافه کرد: پس از انجام عملیات تجسس و نجات که با هماهنگی و همکاری دیگر یگان‌های دریایی مستقر در منطقه از جمله یگان‌های شناوری نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره صورت گرفت، خوشبختانه ۵ نفر از خدمه شناور نجات یافتند.

وی افزود: شناور یاد شده از نوع موتورلنج باری و به شماره ثبت ۱۱۵۴۱ بندرعباس بود که از مبداء هندیجان در استان خوزستان به سمت دبی در حرکت بوده است.

نکیسا بیان کرد: متاسفانه به‌دلیل شدت و سرعت آتش سوزی موتور لنج مورد نظر با توجه به ساختار چوبی بودن آن به کلی طعمه حریق شد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ گفت: موتورلنج یاد شده دارای ۶ نفر خدمه بوده که تا این لحظه تلاش‌ها برای یافتن یک نفر یگر از خدمه مفقودی در حال انجام است.