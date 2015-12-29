پیکر شهید مختاری وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحانی شهید، محمدحسین مختاری که در سن ۲۵ سالگی در عملیات رمضان پس از اینکه توسط دشمن به اسارت گرفته شد، قبل از انتقال به اردوگاه اسرا به شهادت رسید و پیکر او به عنوان شهید گمنام به کشور بازگشت.

پیکر شهید مختاری در سال ۸۴ به همراه سه شهید گمنام دیگر در قطعه اصحاب الشهدای اراک به خاک سپرده شد و چندی پیش با تطبیق آزمایش DNA هویت او مشخص شد.

خانواده این شهید بزرگوار چند ماه پیش به اراک رفته و بر سر مزار شهید خود حاضر شدند.

مادر این شهید ابتدا درخواستی برای انتقال پیکر فرزندش نکرد اما چندی پیش با ارائه درخواستی به بنیاد شهید، خواستار انتقال پیکر فرزند شهیدش به یزد شد.

عصر امروز پیکر این شهید بزرگوار وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شد و مورد استقبال مسئولان استان، خانواده وی، خانواده معظم شهدا و جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه الغدیر استان یزد قرار گرفت.

مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار قرار است روز پنج‌شنبه ساعت ۱۴:۳۰ از حسینیه محمد روستای حسن آباد رستاق تا گلزار شهدای این روستا تشییع شود.