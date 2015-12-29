اعتراض به اقدام دولت باکو در حذف نام ائمه (ع) از معابر نارداران

به گزارش خبرنگار مهر، «کربلايي ناطق کريم اف» افزود: حکومت جمهوري آذربايجان هرکاري از دستش برمي آيد، انجام دهد، ما يک بار براي هميشه لبيک يا حسين(ع) گفته ايم و هيچ گاه از لبيکي که به امام حسين (ع) گفته ايم عقب نشيني نخواهيم کرد.

رييس شوراي ريش سفيدان نارداران تاکيد کرد: تغيير نام مذهبی معابر در نارداران غيرممکن است و ناردارانی ها آن را نمی پذیرند.

بنابر این گزارش، پس از حمله شدید نیروهای امنیتی باکو به مجلس عزاداران حسینی در نارداران در آستانه اربعین که به شهادت پنج شیعه و بازداشت و زخمی شدن ده ها نفر انجامید، دولت باکو اقدام به برچیدن پرچم های حسینی و نمادهای شیعی در این منطقه کرده است.

دولت باکو که از حدود یک ماه پیش تاکنون با استقرار پنج هزار نفر از قشون وزرات کشور، نارداران را به یک زندان نظامی تبدیل کرده است، با حذف نام امام حسین (ع) از میدان مرکزی ناردارن، می کوشد نام «حیدرعلی اف» رئیس جمهوری سابق این کشور را بر این میدان قرار دهد.

شبکه های تلویزیونی دولتی و به ظاهر غیر دولتی جمهوری آذربایجان نیز در گزارش هايي که از آنچه نوسازي خيابان هاي نارداران مي نامند، منتشر مي کنند، هيچ اشاره اي به نام هاي ائمه اطهار (ع) که معابر و ميادين نارداران که مزين به نام آنهاست، نمي کنند.

نارداران که میزبان حرم مطهر رحیمه خاتون از خواهران گرانقدر امام رضا (ع) است، یکی از کانون های تشیع در جمهوری آذربایجان می باشد و همزمان با تلاش های باکو برای تغییر هویت شیعی نارداران، بازداشت فعالان اسلامی در سراسر جمهوری آذربایجان از جمله باکو، گنجه، لنکران، آستارا، جلیل آباد و... ادامه دارد.

در ادامه این بازداشت ها که با پاپوش های مختلف و بی اساس صورت می گیرد «محمدعلی آخوندزاده» فرزند «روح الله آخوندزاده» رئیس محبوس شعبه آستارا حزب اسلام جمهوری آذربایجان روز دوشنبه بازداشت شد.

بر اساس این گزارش فعالان اسلامی محبوس از جمله «حجت الاسلام طالع باقرزاده» روحانی مبارزی که در سال های اخیر روشنگری های فراوانی علیه نیروهای صهیونیستی و تکفیری داشته و به شیخ نمر آذربایجان معروف است، تحت شکنجه نیروهای امنیتی باکو قرار گرفته اند.

در جدیدترین اقدام ضد اسلامی در جمهوری آذربایجان، با مجوز دولت باکو و به منظور تبلیغ ابتذال، مجله همجنس بازان در جمهوری آذربایجان به سردبیری «صمد اسماعیل زاده» و با تصاویری مستهجن منتشر شد.

گفتنی است جمهوری آذربایجان نه میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد که ۸۵ درصد آنها را شیعیان تشکیل می دهند.