کلنگ احداث کتابخانه وحدت یزد به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ظهر امروز در مراسم افتتاح این کتابخانه اظهار داشت: خیران در کنار ساخت مسجد، حسینیه و مدرسه امروز به ساخت کتابخانهها به عنوان مراکزی که در توسعه و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای دینی و ملی ما نقش مهمی ایفا میکنند، توجه ویژهای دارند و در این حوزه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
محمدعلی طالبی بیان کرد: باید از این ظرفیت در راستای تأمین فضاهای فرهنگی و اجتماعی که جامعه و مردم به آن نیاز بیشتری دارند، استفاده کنیم.
طالبی افزود: شایسته است مسئولان استان از قدمهای خیّری که در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان برداشته میشود، حمایت کنند.
طالبی در پایان از خانواده فرهیخته مرحوم وحدت یزدی که اقدام به احداث کتابخانه در راستای رشد فرهنگ جامعه اقدام کردهاند، قدردانی کرد.
رقیه دوستفاطمیها، مدیرکل کتابخانههای استان نیز در این مراسم از اقدامات شایسته خیران در ساخت کتابخانهها تشکر کرد و احداث کتابخانه را از آثار خیر و ماندگاری دانست که برکات آن در زمان حیات و پس از آن به شخص خیّر خواهد رسید.
خیّر کتابخانه عمومی دکتر وحدت یزد نیز در این مراسم یا بیان اینکه هیچ ملتی از کتابخوانی و رشد کتابخانه لطمه نخواهد خورد، بیان داشت: کتابخوانی سبب میشود تأثیرگذاری فرهنگ بیگانه بر جامعه کمرنگ و کماثر شود.
محمدعلی وحدت، خیر کتابخانهساز یزدی همچنین نقش کتاب را همواره متعالی و قابل توجه دانست و گفت: اشتباه است که تصور کنیم با رشد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، نقش کتاب در فرهنگسازی جامعه کاهش مییابد و اثربخشی آن از بین میرود، بلکه کتاب همواره اهمیت و تأثیر ویژه خود را دارد.
محمدعلی دستافشان، مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانهساز استان نیز سخنران بعدی آیین کلنگزنی کتابخانه خیرساز دکتر وحدت بود.
وی ضمن تشکر از خانواده مرحوم وحدت به خاطر احداث فضایی فرهنگی همچون کتابخانه، تأکید کرد: به طور قطع ساخت کتابخانه و رشد فرهنگ و آگاهی مردم و جوانان، صدقه جاریهای است که آثار ماندگار آن همواره برقرار و ماندگار خواهد بود.
به گزارش مهر، این کتابخانه جنب مسجد حسنین (ع) یزد واقع در میدان جانباز در سه طبقه و با زیربنای یک هزار و ۴۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و همه اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی ساخت آن توسط محمدعلی وحدت، از خیران یزدی تأمین میشود.
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