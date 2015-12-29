مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان ورامین فردا تعطیل است

مجید تاجیک رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته اضطراری آلودگی هوا با توجه به پایداری آلودگی هوا و شرائط نامساعد جوی، تشخیص به تعطیلی مدارس برخی مناطق استان تهران داد.

وی افزود: هوای شهرستان ورامین نیز با تشخیص این کمیته، آلوده تشخیص داده شد و فردا چهارشنبه، مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان ورامین تعطیل شد.

تاجیک درباره سایر مقاطع تحصیلی ادامه داد: سایر مقاطع تحصیلی شهرستان ورامین فردا دائر بوده و دانش آموزان بر سر کلاس درس حاضر خواهند شد.

رییس آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد: هفته گذشته نیز مدارس ابتدایی شهرستان ورامین، یک روز تعطیل اعلام شده بود.