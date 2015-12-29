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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۵۸

رییس آموزش و پرورش ورامین در گفتگو با مهر:

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان ورامین فردا تعطیل است

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان ورامین فردا تعطیل است

ورامین-رییس آموزش و پرورش ورامین گفت: مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان ورامین فردا چهارشنبه تعطیل است.

مجید تاجیک رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته اضطراری آلودگی هوا با توجه به پایداری آلودگی هوا و شرائط نامساعد جوی، تشخیص به تعطیلی مدارس برخی مناطق استان تهران داد.

وی افزود: هوای شهرستان ورامین نیز با تشخیص این کمیته، آلوده تشخیص داده شد و فردا چهارشنبه، مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان ورامین تعطیل شد.

تاجیک درباره سایر مقاطع تحصیلی ادامه داد: سایر مقاطع تحصیلی شهرستان ورامین فردا دائر بوده و دانش آموزان بر سر کلاس درس حاضر خواهند شد.

رییس آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد: هفته گذشته نیز مدارس ابتدایی شهرستان ورامین، یک روز تعطیل اعلام شده بود.

کد مطلب 3012498

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    نظرات

    • فاطمه ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
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      چرا فقط ابتدایی ها واقعا که سلامتی دبیرستانی ها براتون مهم نیست ؟! ...
    • نرگس ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      0 0
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      دانش آموزان دبیرستانی و راهنمایی از آبشش استفاده میکنند؟؟؟ یا عمل فتوسنتز انجام میدهند؟؟؟
    • عرشیا اعظمی ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      0 0
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      باید مقاطع راهنمایی روهم تعطیل کنین مگه ما آدم نیستیم

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