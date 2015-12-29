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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۶

با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا؛

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی اکثر مناطق استان تهران تعطیل شد

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی اکثر مناطق استان تهران تعطیل شد

تهران-با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی اکثر مناطق استان تهران به غیر از پردیس، فیروزکوه و دماوند تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا و به منظور پیشگیری از بیماری دانش اموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی اکثر شهرستان های استان تهران، روز چهارشنبه تعطیل شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، این تعطیلی شامل مهد کودک ها نیز می شود.

این تصمیم به دلیل آلوده بودن هوا در اکثر مناطق شهرستان های استان تهران و پایدار ماندن شرائط جوی  گرفته شده و روز چهارشنبه اجرایی می شود.

این تعطیلی شامل تمامی مناطق استان تهران به جز شهرستان های پردیس، فیروزکوه و دماوند می شود و دانش آموزان این سه شهرستان باید در سر کلاس درس حاضر شوند.

مدارس مقاطع دوره متوسطه در شهرستان های استان تهران دائر خواهد بود.

کد مطلب 3012501

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    نظرات

    • مسعودقاسمی ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
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      ازسایت خوبتون متشکرم ...

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