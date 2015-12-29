مدارس ابتدایی و پیش دبستانی اکثر مناطق استان تهران تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا و به منظور پیشگیری از بیماری دانش اموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی اکثر شهرستان های استان تهران، روز چهارشنبه تعطیل شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، این تعطیلی شامل مهد کودک ها نیز می شود.

این تصمیم به دلیل آلوده بودن هوا در اکثر مناطق شهرستان های استان تهران و پایدار ماندن شرائط جوی گرفته شده و روز چهارشنبه اجرایی می شود.

این تعطیلی شامل تمامی مناطق استان تهران به جز شهرستان های پردیس، فیروزکوه و دماوند می شود و دانش آموزان این سه شهرستان باید در سر کلاس درس حاضر شوند.

مدارس مقاطع دوره متوسطه در شهرستان های استان تهران دائر خواهد بود.