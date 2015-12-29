جشن بزرگ میلاد نور در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه بیش از شش هزار شهروند اردبیلی کوچک و بزرگ، پیر و جوان در سالن رضازاده اردبیل حاضر شدند تا در جشن میلاد پیامبر دردانه خود حضور یافته و روز اخلاق و مهرورزی را در کنار یکدیگر جشن بگیرند.

شهردار اردبیل در این جشن با تأکید به اینکه نشاط اجتماعی سیاست و هدف اصلی شهرداری از برگزاری برنامه‌هایی ازاین‌دست است، تصریح کرد: شهرداری اردبیل باهدف ترویج فرهنگ مهربانی و نوع دستی اقدام به برگزاری برنامه‌هایی ازاین‌دست کرده است.

حمید لطف‌اللهیان بابیان اینکه بسته‌های فرهنگی مختلفی در شهر به‌منظور نشاط‌آفرینی اجرا می‌شود، اضافه کرد: ما نیازمند ارتقا سرمایه اجتماعی در شهر هستیم و بر همین اساس در نظر داریم در طول سال برنامه‌های متنوعی برای مردم اجرا کنیم.

وی هدف دوم برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها را تجلیل از پیشکسوتان هنر و فرهنگ دانست و افزود: درواقع این مردم هستند که باید هنرمندان خود را تجلیل کنند و ما شرایطی را فراهم می‌سازیم تا حضور گرم مردم در کنار هنرمندان امکان‌پذیر شود.

شهردار اردبیل با یادآوری تجلیل از فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون اضافه کرد: امسال جشن میلاد نور باهدف تجلیل از هنرمند دیگر سینما و تلویزیون اکبر عبدی برگزار می‌شود.

درعین‌حال رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز امکان برگزاری چنین جشن‌ها و مراسماتی را مرهون امنیت و آرامشی دانست که به‌واسطه انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن در جامعه ما حاکم شده است.

ذکی اله خوشبخت با اشاره به حماسه ۹ دی متذکر شد: این حماسه تجلی و تبلور حضور مردمی است و برای کور کردن چشم فتنه و فتنه گران توانست کفایت کند.

وی حماسه ۹ دی را میثاق با رهبری دانست و افزود: امروز به‌واسطه حضور همیشگی مردم در عرصه‌های حساس و امنیتی که با پیروزی انقلاب ایجادشده است می‌توانیم با اطمینان و آرامش جشن‌های متنوعی برگزار کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ازجمله برنامه‌های شهرداری و شورا را ارتقا نشاط اجتماعی عنوان کرد و افزود: مردم اردبیل همان‌طور که در ماه‌های محرم و صفر عزاداری کردند، امروز در ماه ربیع که با تولد پیامبر اکرم همراه است به جشن و سرور می‌پردازند.

در این مراسم کلید طلایی شهر اردبیل به هنرمند سینما و تلویزیون اکبر عبدی اهدا شد و از زحمات چند دهه این هنرمند تجلیل به عمل آمد.

هنرنمایی هنرمندان موسیقی و تئاتر بخش‌های دیگر این برنامه بود.