دروازه بان پیشین نیوکاسل درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پاول سرنیک، دروازه بان اهل جمهوری چک، ۹ روز پس از اینکه دچار حمله قلبی شد امروز سه شنبه در بیمارستانی در شهر استراوای جمهوری چک درگذشت.

سرنیک بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ در تیم نیوکاسل بازی کرد. وی همچنین سابقه بازی در تیم های وستهام، پورتسموث و شفیلد ونزدی را هم در کارنامه دارد.

وی که پسر یک هیزم شکن بود در سنت جیمز پارک زیر نظر مربیان بنامی چون کوین کیگان، اوسی آردیلس، جیم اسمیت و کنی دالگلیش به بازی پرداخت.

بازیکنان پیشین تیم فوتبال نیوکاسل از جمله آلن شیرر، استیو هارپر و کیث گیلپسی از طریق صفحات مجازی در خصوص مرگ سرنیک ابراز تاسف کرده و پیام تسلیت فرستادند.

سرنیک به تازگی کتاب زندگینامه خود در انگلستان را منتشر کرده بود.

پاول سرنیک از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ برای ۴۹ بار از چارچوب دروازه تیم فوتبال جمهوری چک محافظت کرد.