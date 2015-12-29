به گزارش خبرنگار مهر، بابک پور پناهی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه شهرداری اردبیل برنامههای فرهنگی خود را متناسب با نیاز روز شهروندان برگزار میکند، متذکر شد: ازجمله به دنبال کاهش میزان خشونت در سطح جامعه هستیم.
وی با اذعان به اینکه خشونت در اردبیل در سطح بالایی قرار دارد، تأکید کرد: درواقع با برگزاری جشنوارههای مختلف به دنبال فراهم کردن فرصتی جهت تخلیه انرژی و شاداب سازی شهروندان هستیم.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با تأکید به رویکرد جدی شهرداری در این خصوص اضافه کرد: علاوه بر جشنوارهها در سطح شهر تبلیغات محیطی متناسب با نیازهای روز پیشبینی شده است تا بتواند مهمترین پیامها را در کوتاهترین جملات انتقال دهد.
پور پناهی با اذعان به اینکه پیامهای تبلیغات محیطی هر ۲۰ روز یکبار متناسب با مهمترین آسیبهای اجتماعی تغییر مییابد، اضافه کرد: درواقع به دنبال این هستیم علاوه بر کاهش سطح خشونت و ترویج مهرورزی اردبیل را بهعنوان شهر مهربانیها معرفی کنیم.
وی به برگزاری جشنواره آدمبرفی در ماههای پایانی سال اشاره کرد و افزود: تا پایان سال و برنامههای عید نوروز جشنهای متنوعی برای شهروندان پیشبینی کردیم.
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