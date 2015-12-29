کتاب «اسناد و موقوفات حوزه علمیه مشهد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر سه شنبه با حضور امام جمعه موقت تهران، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، استاندار و جمعی از علمای حوزه علمیه در تالار نور اداره کل اوقاف خراسان رضوی برگزار شد ضمن تجلیل از خانواده آیت الله مروارید از کتاب اسناد و موقوفات حوزه علمیه مشهد نیز رونمایی شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه اگرچه حوزه علمیه مشهد حوزه نخست جهان تشیع نبوده است بیان کرد: اما این حوزه از نظر موقوفات در صدر حوزه های علمیه جهان تشیع قرار دارد.

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد با اشاره به پیشتازی علمای حوزه علمیه خراسان در امر حسنه وقف بیان کرد: مرحوم آیت الله مروارید از جمله علمایی بودند که در این راستا اهتمام ویژه ای داشتند.

وی افزود: این روحانی وارسته علاوه بر اینکه از اموال شخصی خویش وقف می کرد حتی بسیاری از مردم را به وقف با نیت کمک به حوزه های علمیه تشویق می کرد.

وی بیان کرد: اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت و بر اساس همراهی و مشارکت های مردمی هستیم باید به موضوع وقف با نگاه جدی و عمیق تری بپردازیم.

گنابادی نژاد ادامه داد: با وجود اهمیت وقف در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی از این طریق اما در برنامه ششم توسعه به آن توجهی نشده است.

آیت الله مروارید

آیت الله میرزا حسنعلی مروارید در هشتم شوال سال ۱۳۲۹ هجری قمری مصادف با ۹ مهر ۱۲۹۰ هجری شمسی دیده به جهان گشودند.

شهرت مروارید در این خاندان با یکی از مشهورترین رجال ادب و هنر در عهد تیموری یعنی خواجه شهاب الدین عبدالله مروارید، متخلص به بیانی آغاز می شود.

جد آیت الله مروارید حاج محمدعلی مروارید از اخیار و ملازمان علما عصر خویش و عموی وی، آیت الله حاج شیخ علی اکبر مروارید نیز از جمله علما و از زمره شاگردان محقق بزرگ آیت الله آخوند خراسانی بوده است. جد مادری آیت الله مروارید، آیت الله حاج شیخ حسنعلی تهرانی فرزند حاج محمود تبریزی از اعاظم علمای عصر خود بوده است.

نام آیت الله مروارید به پیشنهاد دوست دیرینه پدرشان، مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی انتخاب شد.

آیت الله مروارید به رسم آن روزگار، خواندن و نوشتن را به همره قرائت جزء سی ام قرآن و کلیات سعدی نزد استاد مکتب آموخت و در ۱۳ سالگی با عشق و علاقه وافر به تحصیل در حوزه علمیه مشهد پرداخت.

برخی از اساتید وی می توان به شیخ عبدالحسین محقق قوچانی، شیخ قربانعلی شریعتی، شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی اشاره کرد.

وی در طول حیات خویش با علمای بسیاری در دوره های مختلف رابطه نزدیک داشت، از مهمترین همدرسان و دوستان وی می توان به حاج سید علی شاهرودی و میرزا جواد آقا تهرانی اشاره کرد.

حلقه درس آیت الله مروارید سال ها مجمع فضلا و فرزانگانی بود که از علم معرفت استاد خویش کسب فیض می نمود، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مجتهدی سیستانی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ مسلم حائری، آیت الله شیخ عبدالجواد غرویان و حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر الهی خراسانی از شاگردان این عالم بزرگوار به شمار می آیند.

آیت الله مروارید در کنار تعلیم و تدریس، به توسعه مدارس علمیه طلاب نیز اهتمام ویژه ای داشت، وی در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی مدرسه علمیه بعثت و در سال ۱۳۵۵ مدرسه علمیه سعادت را تاسیس و وقف کرد.