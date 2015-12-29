نمایشگاه صنعت ساختمان در نمایشگاه بین المللی خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عصر سه شنبه در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۵۰ شرکت در وسعتی حضور ۶ هزار مترمربع برپا شده است. نسبت به نمایشگاه دوره قبل رشد ۳۰ درصدی را از نظر کمی و همچنین فضای اختصاص یافته شاهد هستیم.

امید حاجتی افزود: حضور شرکت های مختلف ساختمانی نیز افزایش پیدا کرده و از هشت استان کشور در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه استفاده از شیوه های نوین در بحث صنعت ساختمان اعم از مصالح و فناوری ها تا کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها افزایش پیدا کرده و هزینه ها نیز کمی کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: امیدوار هستیم در کنار برگزاری چنین نمایشگاهی که در راستای اهداف شورای فنی استان و کمیته استاندار و کیفیت مصالح هم هست، نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی نیز افزایش پیدا کند تا شاهد اجرای پروژه های خوب و با کیفیت در استان باشیم.

حاجتی عنوان کرد: انتظار از برگزاری نمایشگاه این است که تعامل بین سازندگان داخلی با فعالان صنعت ساختمان برقرار شود و از نتیجه آخرین دستاوردهای همدیگر مطلع شوند.