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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۴

ظهر سه شنبه؛

آبگرمکن گازی موجب انفجار یک واحد مسکونی در مشهد شد

آبگرمکن گازی موجب انفجار یک واحد مسکونی در مشهد شد

مشهد- نشت گاز از آبگرمکن گازی عصر سه شنبه موجب انفجار یک منزل مسکونی در مشهد مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مقارن ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه ظهر سه شنبه بر اثر نشت گاز از یک آبگرمکن گازی واقع در یک منزل مسکونی واقع در بلوار خیام ناگهان این واحد مسکونی دچار انفجار شد.

شدت این انفجار به حدی بود که در و پنجره های زیر زمین و طبقه فوقانی این ساختمان به داخل کوچه پرتاب شد و بخشی از دیوار های ساختمان ترک برداشت.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه بیان کرد: این حادثه مقارن ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه بعدازظهر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره سه به محل حادثه اعزام شدند.

حسین خاکپور بیان کرد: امروز نشت گاز در زير زمين  یک منزل مسکونی یک طبقه  واقع در بلوار خیام موجب انفجار و تخریب بخشی از زیر زمین و طبقه فوقانی آن شد .

وی افزود: شدت انفجار در این حادثه به حدی بود که بخشی از دیوار های زیر زمین دچار ترک شد و در و پنجره های طبقه فوقانی آن نیز به داخل کوچه پرتاب شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی در بر نداشت و تنها منجر به خسارات مالی شد اظهار کرد: با حضور به موقع ماموران سازمان آتش نشانی در محل نسبت به قطع انشعابات گاز و برق در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی اقدام شد.

کد مطلب 3012516

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