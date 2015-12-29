حرکت انقلاب اسلامی را پشتیبانی کنیم/«عماریون» حضرت مهدی(عج) باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحيه ششمین جشنواره فیلم «عمار» امشب سهشنبه هشتم دی ماه با حضور جمعی از برگزارکنندگان جشنواره فیلم «عمار» فعالان جبهه فرهنگي انقلاب، فیلمسازان، مستندسازان و ... برگزار شد.
این جشنواره امسال برای اولین بار با سخنان یکی از مادران شهدا آغاز شد و مادر شهیدان خالقی پور به عنوان اولین سخنران رسمی جشنواره پشت تریبون قرار گرفت.
مادر شهیدان خالقیپور گفت: جشنواره «عمار» هر سال بهتر از سال قبل برگزار میشود. من چهار سال است که در این جشنواره شرکت میکنم. امید دارم «عمار» همانطور که از نامش مشخص است که یک جشنواره مردمی است، همینطور مردمی هم باقی بماند.
وی ادامه داد: ما از زمان انقلاب تاکنون در جشنوارههای زیادی شرکت کردهایم. در این جشنوارهها در عمل، چهرههای مشخصی را دعوت میکنند، اما همانطور که میبینید میهمانان جشنواره فیلم «عمار» بزرگوارانی چون خانوادههای شهدا هستند؛ خانوادههایی که سخاوتمندانه از جهان خود در راه اسلام گذشتند و امروز در حاشیه قرار گرفتهاند و جشنواره «عمار» آنها را به صحنه میآورد.
وی با اشاره به میهمانان سال گذشته این جشنواره، یادآور شد: عزیزترین میهمان سال گذشته، «ننه سکینه» بود که در زمان جبهههای جنگ برای رزمندگان نان میپخت. در اختتامیه سال گذشته نیز برای حضار، نان و سبزی آماده کرده بود. میهمان دیگر این جشنواره سال گذشته «ننه عصمت» بود که خودش میگفت 75 سال دارد و در زمان هشت سال دفاع مقدس برای رزمندگان دستکش میبافت. مطمئنم این جشنواره مردمی همینطور مردمی باقی میماند.
مادر شهیدان خالقیپور با اشاره به نام «عمار» بیان کرد: «عمار» در زمان حضرت علی(ع) از اصحاب ایشان بود و در زمان امام خمینی (ره)، شهدا «عمار» بودند. امروز هم مردم از «عماران» ولی امر مسلمین، حضرت آقا هستند و اگر خدا بخواهد همه شما در آینده «عماران» حضرت مهدی(عج) باشید.
وی در پایان سخنان خود گفت: من روزی را میبینم که نه تنها در تهران و در اقصی نقاط کشور، که در سراسر ایران و دنیا جشنواره «عمار» را میشناسند. «عمار» در آینده از مرزها عبور خواهد کرد و در همه دنیا، عالمگیر میشود و توسط این جشنواره، نام باصفای ایران و همچنین پرچم اسلام در تمام جهان بلند میشود اما فکر نکنید در این جشنواره فقط یک عده باید زحمت بکشند بلکه وظیفه همگان است که به این جشنواره کمک کنیم.
در ادامه نادر طالبزاده دبیر جشنواره «عمار» پشت تریبون قرار گرفت و درباره این جشنواره، عنوان کرد: «عمار» خلائی را در ویترین جهان و اسلام پر کرد. جشنواره «عمار» یک حرکت بسیجی است که با ارتقای سهم تصویر و رسانه در سراسر ایران همراه است. این جشنواره به نوعی توانسته فرهنگ فیلم دیدن و سینماتِک را به کل ایران و مخصوصاً روستاها وسعت دهد.
وی ادامه داد: کشور ایران به لحاظ روشنفکری، در سطح بالایی قرار گرفته است و ما امروز در جهان جزو حامیان حقیقت و اسلام هستیم. آقای جلیلی و جوانانی که جزو دستاندرکاران این جشنواره هستند، پشتکار زیادی برای این جشنواره دارند و روح حقیقی قوی، پشتیبان این جشنواره است.
طالبزاده با اشاره به کیفیت آثار جشنواره «عمار» تصریح کرد: شما میتوانید کیفیت کارهای جشنواره «عمار» را ببینید. این جشنواره آموزش را به عنوان عقبه خود قرار داده است. ابتدا در حوزه مستند فعال بود و حالا چندین گروه مستند در حال فعالیت هستند. در بخش داستانی هم دورههایی برگزار شده است. گاهی این سوال مطرح میشود که چرا سینمای ایران گیشه ندارد. شاید ما به موضوعاتی که لازم است به آنها پرداخته شود، نرسیدهایم و من امیدوارم این موضوعات در جشنواره «عمار» کشف شود.
دبیر جشنواره «عمار» ادامه داد: انتخاب موضوع در این جشنواره از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ موضوعاتی که از قشر حامیان انقلاب و حقیقت برمیخیزد. خوشبختانه ما میبینیم که خانوادههای شهدا امروز در رأس هستند و مردم حواسشان به انقلاب است. این بیداری که امروز در وجود افراد قرار دارد، موهبت خداوند است و ما همه به عنوان سربازان اسلام هستیم.
وی در پایان صحبت هایش با اشاره به اهمیت اسلام در جهان اظهار کرد: امروز چشم دنیا به ماست. چند روز پیش من مناظرههای کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا را میدیدم که درباره اسلام صحبت میکردند. آنها با رسانه، هراس از اسلام را توسعه میدهند اما ما میدانیم که اسلام، مرهم است و باید بتوانیم لوکومتیو حقیقت و حرکت انقلاب اسلامی را که در ایران راه افتاده است، پشتیبانی کنیم.
این جشنواره در ادامه به تقدیر از برگزیدگان بخشهای مختلف پرداخت.
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