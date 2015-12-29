به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عمامه‌گذاری 114 طلبه حوزه‌های علمیه شیراز تاکید کرد: انتظار ما این است که در حوزه‌های علمیه، چهره‌هایی سرآمد و اثرگذار در جامعه اسلامی تربیت شوند که خوشبختانه امروز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

وی ادامه داد: 114 نفر امشب به لباس طلبگی ملبس می‌شوند که از حوزه مرکزی 44 نفر، سفیران هدایت 30 نفر، حوزه علمیه رضویه 20 نفر، حوزه علمیه نخبگان 10 نفر و حوزه علمیه منصوریه نیز 10 نفر هستند.

در ادامه این مراسم تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) گفت: تقوای روحانیت باید در رتبه‌ای بسیار بالا قرار داشته باشد، چرا که دیگران به او اقتدا می‌کنند.

آیت‌الله علی‌اصغر دستغیب تاکید کرد: خوشبختانه حوزه‌های علمیه در شیراز و استان فارس، حرکت رو به جلو و بسیار مناسبی دارند که باید بیش از گذشته تقویت شوند.