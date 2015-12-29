اعلام برگزیدگان ۳ بخش جشنواره «عمار» در مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» که از عصر امروز سه شنبه ۸ دی ماه درحال برگزاری است برگزیدگان بخشهای «نقد، مقالات و پژوهشهای سینمایی» «لوحنگار» و «پوستر فیلم» معرفی و تقدیر شدند.
برگزیدگان این بخشها به شرح زیر است:
بخش نقد، مقالات و پژوهشهای سینمایی
هیات داوران از میان ۲۳ اثر راه یافته به بخش مسابقه در قسمت «نقد و مقالات»، ضمن تقدیر از علی اللهیاری نویسنده دو اثر «درباره فیلم بین ستارهای نولان» و «خانه سبز؛ از هستی شناسی فانتزی تا اعوجاج هویتی»، لوح افتخار این بخش را به رضا دمیرچی برای نویسندگی اثر «اقتصاد مقاومتی و نقش شبکههای استانی در فرهنگ سازی» و مجید حسینی نصر برای نویسندگی اثر «نقش عبودیت در رئالیزم دینی» اهدا کرد.
همچنین هیات داوران در بخش «پژوهشهای سینمایی» دو لوح افتخار جشنواره را به جواد امین خندقی برای نویسندگی اثر «سینمای سیاسی، سیاست سینمایی» و محمد جواد کربلایی برای نویسندگی اثر «بازنمایی روحانیت در سریال پرده نشین» تقدیم کرد.
بخش لوح نگار
هیات داوران، پس از بررسی ۲۲ اثر راه یافته به بخش مسابقه از میان هفت اثر نامزد، لوح افتخار این بخش را به محسن کریمیآذر برای اثر «بررسی ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ » و احسان صفرزاده برای اثر «دلتافورس» اهدا کرد.
هیات داوران در این بخش، هیچ اثری را شایسته دریافت فانوس ندانست.
بخش مسابقه پوستر فیلم
هیات داوران پس از بررسی ۱۱ اثر راه یافته به بخش مسابقه از بین پنج اثر نامزد دریافت فانوس، ضمن تقدیر از مهدی همتیان، طراح پوستر فیلم «جیره»، لوح افتخار این بخش را به اسماعیل چشرخ، طراح پوستر فیلم «چالش سطل آب و یخ» و امین دایی، طراح پوستر فیلم «خاکستر و برف» اهدا کرد.
هیات داوران فانوس بخش مسابقه «پوستر فیلم» ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» را به محمد اسفندیاری، طراح پوستر فیلم «وام اهلی» تقدیم کرد.
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