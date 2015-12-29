آرزوی ماست به دلیل هنرمان در لیست ترور موساد قرار بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، تقدیر ویژه جشنواره فیلم «عمار» سهشنبه هشتم دی ماه از محمدباقر مفیدیکیا صورت گرفت که توسط چند خانواده شهید و همچنین گردان بانوان جهادگر نانوا انجام شد.
مفیدیکیا پیش از این کارگردانی فیلم «لکه» را بر عهده داشت و امسال نیز تیزر کتاب «دختر شینا» را برای این جشنواره ساخته بود. وی در هنگام تقدیر روی صحنه آمد و عنوان کرد: باعث شرمندگی من است که اینجا باشم زیرا من کار خاصی نکردهام که از من تقدیر شود.
این کارگردان درباره جشنواره فیلم «عمار» اظهار کرد: شاید این تنها جشنوارهای باشد که با بودن در آن، احساس میکنیم در خانه خود هستیم. من تلاش بچههای پشت صحنه را میبینم که فداکارانه کار میکنند.
مفیدیکیا با اشاره به خاطرهای از حضور دستاندرکاران جشنواره «عمار» نزد رهبر انقلاب، عنوان کرد: اینجا میخواهم خاطرهای بیان کنم. سال اولی که ما از طرف «عماریها» خدمت آقا رفتیم. اتفاقی پشت صحنه رخ داد که دوست دارم آن را تعریف کنم. همه دستاندرکاران آماده بودند تا در این ملاقات تاریخی همراه شوند. در آن زمان تنها کسی که به دلیل نبود ظرفیت نتوانست با ما همراه شود، حامد بامروتنژاد دبیر اجرایی جشنواره بود. او به شکلی فداکارانه کمک کرد تا هر کسی که میتواند در این ملاقات حضور پیدا کند و من با فداکاریهای او فکر کردم که حتما این جشنواره روزی به نقطه خوبی خواهد رسید و امروز میبینیم که خانوادههای شهدا، برند اصلی جشنواره «عمار» هستند.
در ادامه این مراسم از گردان نانوایان خانوک که در طول هشت سال دفاع مقدس به پخت نان برای رزمندگان مشغول بودند، دعوت شد تا روی صحنه بیایند و از این کارگردان تجلیل کنند. آنها همچنین به بانوان پیش مرگه معروف بودند چراکه به دلیل خیانت های منافقان، ابتدا مواد غذایی ارسالی به جبهه ها را تست می کردند تا مبادا توسط منافقان آلوده شده باشد.
این بانوان جهادگر همچنین برای مراسم شب گذشته کلوچه هایی را پخته بودند که حضار سالن با آنها پذیرایی شدند.
در این بخش دستکش ننه عصمت که جایزه ویژه سالانه «عمار» است، از طرف فاطمه زادخوش دختر کلزهرا جهادگر گُردان نانوا به مفیدیکیا تعلق گرفت.
زادخوش قبل از اهدای این دستکش گفت: سلام بر جمع تهرانیها، ما از کرمان و با پای پیاده تا اینجا آمدهایم و خوشحالیم که در اینجا هستیم.
مفیدیکیا بعد از دریافت جایزه ویژه عنوان کرد: من لیاقت این بزرگواری را ندارم زیرا هنوز کاری نکردهام و در ابتدای راه هستم.
وی اضافه کرد: جشنواره «عمار» برای تقدیر از خانوادههای شهداست و نه تقدیر از ما، اما من به نمایندگی از دوستان فیلمسازم، خواهشی از خانواده شهدا دارم؛ کسی فکر نمیکرد روزی دانشمندان هستهای ما صرفاً به خاطر دانششان، در لیست ترور قرار بگیرند.
مفیدیکیا در پایان درباره خواهش خود از خانوادههای شهدا، گفت: آرزوی قلبی ماست که خانوادههای شهدا برای ما دعا کنند تا روزی به دلیل هنرمان، در لیست ترور موساد و کشورهای غربی قرار بگیریم.
در ادامه این مراسم علیرضا افتخاری قطعهای را با شعری از حامد عسگری که برای زهرا کلمیرزا جهادگر گُردان نانوا سروده شده بود، اجرا کرد.
افتخاری در ابتدای اجرای قطعه خود از وفاداری سخن گفت و با اشاره به کلزهرا، بیان کرد: اگر روزی گذر من به سرزمین مادری همچون کلزهرا بیفتد، خاکش را طوطیای چشم خود میکنم.
وی در پایان با اشاره به وفاداری در میان رزمندگان، اظهار کرد: بچههای جنگ چیزی از خود نداشتند، اما تا پای جان ایستاده بودند. آنها هنر جانبازی و پاکبازی را خوب میدانستند.
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