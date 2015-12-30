مربی خارجی برای قهرمان گلستانی شطرنج جهان جذب شد

سید محمدعلی سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرهام مقصودلو، شطرنج‌باز ۱۵ ساله گلستانی که در رده سنی خود به قهرمانی جهان دست پیدا کرده اکنون دارای مربی خارجی شده است.

سادات منصوری افزود: خانواده مقصودلو با یک مربی خارجی که فکر می کنم اهل کشور روسیه باشد، قرارداد امضا کرده اند و این مربی به صورت اینترنتی با پرهام کار می کند.

وی در مورد رقم قرارداد این مربی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان ماهانه ۱۰۰ دلار برای دستمزد این مربی خارجی پرداخت می کند که این مبلغ از طریق هیئت شطرنج استان به پرهام مقصودلو اعطا می شود.

وی تصریح کرد: پرهام مقصودلو پس از آنکه قهرمان جهان شد نیازمند اطلاعات جدید و به روز است و جذب مربی بادانش برای وی ضروری بود.

رئیس هیئت شطرنج گلستان درباره دستمزد مربیان خارجی به صورت حضوری گفت: مربیان خارجی سطح بالا برای آموزش به شطرنج‌بازان درجه یک ساعتی ۱۰۰ دلار درخواست می کنند اما پرهام روزانه هفت تا هشت ساعت با خودش کار می کند.

سادات منصوری با بیان اینکه دو مربی بین المللی شطرنج در گلستان داریم، عنوان کرد: شطرنج ورزشی است که بازیکن برای درک بهتر مطالب حتماً باید با مربی تعامل داشته باشد و بین شاگرد و مربی اعتماد شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: به هر اندازه که سطح شطرنجبازان ارتقا یابد، بیشتر به دنبال مربی درجه یک تمایل پیدا می کنند و فردی که جزو پنج شطرنج‌باز برتر کشور است باید مربیانی امثال هرندی (مربی تیم ملی) با وی کار کند.

وی درباره شانس ملی پوش شدن مقصودلو در تیم اصلی کشور گفت: پرهام در جشنواره ای که در گیلان برگزار شد جزو ۱۰ نفر برتر قرار گرفت و برای اینکه به عضویت تیم ملی بزرگسالان در بیاید باید در مرحله نهایی رقابت کند.

رئیس هیئت شطرنج گلستان افزود: ۱۰ نفر برتر کشور به همراه دو استاد بزرگ (قائم مقامی و ایدنی) اواخر دی ماه در مرحله نهایی در ۱۱ دور با هم رقابت می کنند و در نهایت پنج نفر برتر به عضویت تیم ملی در خواهند آمد که امیدوارم پرهام به این موفقیت دست پیدا کند.