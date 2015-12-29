«دستکش ننه عصمت» به فیلمساز جوان رسید/ «علمک» بهترین فیلم مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان بخش های «فیلم ما»، «تیزر بازرگانی و آگهی تبلیغاتی» و «نماهنگ» ششمین جشنواره فیلم «عمار» در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری که امشب ۸ دی ماه برگزار شد، معرفی شدند. همچنین در این مراسم بهترین فیلم در شبکه اکران مردمی و جایزه ویژه «ننه عصمت» نیز اعلام شدند.

برگزیدگان سه بخش دیگر جشنواره عبارتند از:

برگزیدگان بخش مسابقه «فیلم ما»

هیات داوران پس از بررسی ۳۶ اثر راه یافته به بخش مسابقه «فیلم ما» از بین ۹ اثر نامزد دریافت فانوس ضمن تقدیر از حامد علیزاده برای ساخت فیلم «وظیفه خصوصی» به دلیل اجرای خوب گروه بازیگران و امیر حیدری برای ساخت فیلم «تکاتف» به دلیل ارایه روایتی مردمی از گوشه‌های پنهان راهپیمایی اربعین، سه لوح افتخار بخش «فیلم ما» را به سپیده شراهی برای ساخت اثر «برادرانه» در بخش محله ما، به دلیل ارایه روایتی پراحساس، روان و بی‌تکلف و به سیدمحمد علی محمودی و سروش سرابسیمی برای اثر «رومیزی»، در بخش «مدرسه ما» و محمد حسین سلیمیان برای اثر «چماق و هویج» به علت نگاه خلاقانه در قالب انیمیشن به موضوع مذاکرات هسته‌ای در بخش فناوری هسته ای اهدا کرد.

همچنین هیات داوران، فانوس بخش «فیلم ما» را به علت نگاه نو در موضوع انسجام ملی و اجرای موفق به مسعود دهنوی، برای ساخت فیلم «عامل مشترک» در بخش محله ما تقدیم کرد.

برگزیدگان بخش مسابقه «تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی»

هیات داوران پس از بررسی ۱۳ اثر راه یافته به بخش مسابقه از میان هفت اثر نامزد دریافت فانوس، ضمن تقدیر از میثم کریمی سازنده تیزر فیلم‌های «صالح آباد» و «چند قطره خون»، لوح افتخار این بخش را به دلیل بیان موجز، مؤثر و ایجاد حس کنجکاوی نسبت به اثر به نقی نعمتی سازنده تیزر فیلم «خاکستر و برف» اهدا کرد.

هیات داوران، فانوس این بخش را به دلیل ایده ساده، جذاب و تأثیرگذار به ایمان گودرزی سازنده تیزر «شهدای ترور» تقدیم کرد.

همچنین هیات داوران، جایزه ویژه این بخش را به دلیل بیان قدرتمند و خلاقانه اثر در ترسیم فضای کتاب و ترغیب مخاطب به خوانش کتاب به محمدباقر مفیدی کیا سازنده تیزر «دختر شینا» اهدا کرد.

برگزیدگان بخش مسابقه «نماهنگ»

هیات داوران پس از بررسی ۳۰ اثر راه یافته به بخش مسابقه «نماهنگ»، در بخش کلیپ فرهنگی ضمن تقدیر از محمدحسن فلاح برای ساخت کلیپ فرهنگی «تک فرزندی»، لوح افتخار جشنواره را به محمد رضوانی‌پور برای ساخت کلیپ فرهنگی «من کالای ایرانی را انتخاب می کنم» اهدا کرد.

همچنین هیات داوران در بخش «نماهنگ» ضمن تقدیر از وحید امینی برای ساخت نماهنگ «اشک آینه»، لوح افتخار جشنواره را به محمدرضا رضائیان برای ساخت نماهنگ «شبیه افسانه‌ها» تقدیم کرد.

هیات داوران در این بخش، هیچ اثری را شایسته دریافت فانوس ندانست.

اعطای جایزه بهترین فیلم در شبکه اکران مردمی

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» در افتتاحیه ششمین دوره این جشنواره، جایزه بهترین فیلم در شبکه اکران مردمی جشنواره را به فیلم «علمک» اعطا کرد.

این فیلم به کارگردانی حسین دارابی بیشترین اکران و بیشترین نظرات مردمی را در اکران های مردمی جشنواره «عمار» در بیش از ۳ هزار نقطه به دست آورده است.

اهدا جایزه ویژه «ننه عصمت»

جایزه ویژه «دستکش ننه عصمت»، تقدیم فیلمساز جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شد.

«دستکش ننه عصمت» که از سال گذشته به عنوان جایزه ویژه جشنواره مردمی فیلم «عمار» به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اهدا می‌شود، امسال به یکی از فیلمسازان جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تقدیم شد.

امسال جایزه ویژه «دستکش ننه عصمت» توسط «گردان نانوایان خانوک» به محمد باقر مفیدی کیا، فیلمساز جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به خاطر تلاش های وی اهدا شد.