قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تقویمی که از پیش تهیه و تنظیم شده، به دنبال به روز کردن آئین ها و بازی های بومی و محلی روستاهای استان و یادآوری آنها به نسل جوان هستیم.

سمیعی درباره برنامه های آتی هیئت گفت: مسابقه بین المللی کشتی گورش با حضور سه تیم خارجی از کشورهای گرجستان، ترکمنستان و آذربایجان پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه در شهرستان آق قلا برگزار خواهد شد.

وی افزود: از این سه تیم خارجی برای شرکت در مسابقه دعوت کرده ایم و در صورت موافقت شورای برون مرزی به گلستان خواهند آمد.

به گفته وی، کشتی گورش یکی از ورزش های سنتی قوم ترکمن است که برای معرفی بیشتر آن تمهیداتی در نظر گرفته ایم.

گفتنی است؛ گورش نام یک بازی سنتی مختص ترکمن صحرا است که برای بالا بردن قدرت بدنی و ایستادگی آنها در مقابل حریف انجام می شود. مردم ترکمن بر اهمیت کشتی سنتی گورش به عنوان جزئی از هویت ترکمن که برگرفته از آداب و رسوم فرهنگ منحصر به فرد مردم ترکمن است، تاکید دارند.

مردم ترکمن کشتی گورش را به عنوان نماد رادمردی، ایثارگری احترام به سایر و تحکیم روابط با سایر ملل و حسن وطن دوستی و حسن همجواری تلقی می‏‌کنند.