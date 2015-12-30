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۹ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۳

با اعتبار۲۹ میلیاردریالی؛

مسجد حوزه علمیه برادران گچساران کلنگ زنی شد

مسجد حوزه علمیه برادران گچساران کلنگ زنی شد

گچساران- با حضور نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه وبویراحمد کلنگ ساخت مسجد حوزه علمیه برادران گچساران به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مسجد حوزه علمیه برادران گچساران عصر سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه دراستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۹ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

 آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک حسینی در مراسم کلنگ‌زنی مسجد حوزه علمیه برادران گچساران اظهارداشت: بایستی از ظرفیت‌های بزرگ خیرین برای توسعه فضاهای دینی و فرهنگی استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به افزایش فعالیت خیرین در ساخت مراکز علمی و فرهنگی در حال حاضر خیرین نقش بزرگی در توسعه مراکز فرهنگی و علمی برعهده دارند.

این استاد برجسته حوزه‌های علمیه با بیان اینکه خیرین حوزه تعلیم و تربیت بزرگترین اجر را نزد پروردگار دارند، اظهار کرد: پرورش نسل توانمند و آینده‌ساز مهم‌ترین کاری است که خیرین این حوزه انجام می‌دهند.

آیت الله ملک‌حسینی تصریح کرد: عملکرد خوب خیرین ریشه در دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی آنها دارد و امروز شاهد فعالیت این قشر در همه زمینه ها نمود پیدا کرده است.

کد مطلب 3012579

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