مسجد حوزه علمیه برادران گچساران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مسجد حوزه علمیه برادران گچساران عصر سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه دراستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۹ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
آیتالله سید شرفالدین ملک حسینی در مراسم کلنگزنی مسجد حوزه علمیه برادران گچساران اظهارداشت: بایستی از ظرفیتهای بزرگ خیرین برای توسعه فضاهای دینی و فرهنگی استفاده کرد.
وی افزود: با توجه به افزایش فعالیت خیرین در ساخت مراکز علمی و فرهنگی در حال حاضر خیرین نقش بزرگی در توسعه مراکز فرهنگی و علمی برعهده دارند.
این استاد برجسته حوزههای علمیه با بیان اینکه خیرین حوزه تعلیم و تربیت بزرگترین اجر را نزد پروردگار دارند، اظهار کرد: پرورش نسل توانمند و آیندهساز مهمترین کاری است که خیرین این حوزه انجام میدهند.
آیت الله ملکحسینی تصریح کرد: عملکرد خوب خیرین ریشه در دغدغههای اجتماعی و فرهنگی آنها دارد و امروز شاهد فعالیت این قشر در همه زمینه ها نمود پیدا کرده است.
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