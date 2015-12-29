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۹ دی ۱۳۹۴، ۳:۲۲

موشک باران پایگاه سعودی ها در استان نجران عربستان

موشک باران پایگاه سعودی ها در استان نجران عربستان

یگان های موشکی یمن مواضع ارتش عربستان در استان نجران با هدف حملات خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه های نظامی عربستان در رجلا، قنا و شمال الحیض واقع در استان مرزی نجران را هدف حملات موشکی قرار دادند.

روز یکشنبه نیز نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در ادامه نبرد با ائتلاف تجاوز به یمن به رهبری عربستان، یک پایگاه نظامی سعودی در منطقه نجران را هدف قرار دادند.

این منطقه با یک فروند موشک بالستیک از نوع «قاهر ۱» هدف قرار گرفت. ارتش یمن به تازگی از موشک های بالستیک در دفاع از خود در برابر حملات عربستان استفاده می کند.

کد مطلب 3012589

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