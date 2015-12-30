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۹ دی ۱۳۹۴، ۵:۰۹

الجبیر: مرگ علوش کمکی به حل بحران سوریه نمی کند

الجبیر: مرگ علوش کمکی به حل بحران سوریه نمی کند

وزیر خارجه عربستان مدعی شد مرگ سرکرده گروه تروریستی جیش الاسلام کمکی به پیشبرد روند حل بحران سوریه نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عادل الجبیر» طی سخنانی از خشم ریاض از هلاکت سرکرده یک گروه تروریستی در سوریه پرده برداشت.

وی در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود در ریاض با بیان این که مرگ «زهران علوش» کمکی به حل بحران سوریه نمی کند مدعی شد هلاکت چنین تروریست هایی مغایر روند صلح در سوریه است.

وزیر خارجه عربستان در ادامه مدعی شد برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در سوریه باید با همه گروه های معارض این کشور مذاکره شود.

پیش از این دولت آمریکا نیز با اعلام ناخرسندی از هلاکت علوش، مدعی شد که حملات هوایی روسیه به مواضع گروه های تروریستی روند صلح سوریه را پیچیده می کند.

کد مطلب 3012594

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