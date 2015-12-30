استقبال آلمان از انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان انتقال کامل اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را گام مهمی در راستای اجرای توافق هسته ای ارزیابی کرد.

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان ضمن استقبال از این اقدام ، اعلام کرد ایران با این کار به تعهد خود بر اساس توافق وین عمل کرده است.

در این بیانیه تاکید شده هر چند مراحل دیگری تا اجرای کامل برجام وجود دارد اما ایران به خوبی به تعهدات خود عمل می کند و این امر فرصت مناسبی برای منطقه خاورمیانه که شاهد بحران های متعددی است، به شمار می رود.

وزیر خارجه آلمان همچنین توافق وین را نمونه خوبی از امکان پذیر بودن راه حل دیپلماتیک برای حل اختلافات بین کشورها دانست.