نتايج خوبي كسب كرديم / در ليگ 84 هيچ تيمي در حاشيه امنيت نبود

ابراهيم وادي در بررسي ليگ برتر واليبال 84 با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" اظهار داشت: اين بهترين ليگي بود كه در واليبال ايران انجام شده است . همين كه تيم قهرمان 5 باخت در كارنامه خود دارد يعني سطح فني ليگ بسيار بالا بوده است. هيچ تيمي حاشيه امنيت نداشت وتيم ما كه يك تيم ته جدولي بود تيم هاي بزرگ را شكست داد. قطعا اگر آن تعطيلي اجباري باعث فشردگي مسابقات نمي شد سطح فني،بيش از اين ارتقا مي يافت.

وي در مورد وضعيت داوري گفت: اگر ليگ ترقي مي كند مربيان هم پيشرفت مي كنند و اين مساله درامرداوري نيز صدق مي كند. نمي توان ليگي داشت كه در بالاترين سطح برگزار شود اما داوران آن با اطلاعات روز دنيا آشنا نباشند . در مجموع بايد بگويم در ليگ 84 قضاوت هاي خوبي را شاهد بوديم.البته بايد بگويم كه بعضي افراد هستند كه به دليل عدم آشنايي به مسائل فني مسائلي را مطرح مي كنند تا به واليبال ضربه بزنند.



وادي در مورد نتايج اتكا در ليگ گفت: زماني كه من تيم را در بين راه تحويل گرفتم به من گفتند كه تيم را در مكان يازدهم حفظ كنم اما ما توانستيم با بازي هاي خوب تيم را تا پله دهم بالا بياوريم.بسياري از نفرات تيم ما سال قبل ذخيره بودند اما در كل خوب كار كردند و من راضي هستم.

سرمربي اتكا در پايان پيرامون برنامه هاي سال آينده خود گفت: مسئولان تيم قول داده اند بودجه تيم را افزايش دهند كه در آن صورت شرايط فرق مي كند. ما تمام امكانات يك تيم حرفه اي را داريم اما مساله رفت و آمد برايمان يك مشكل بزرگ بود. ما در يك هفته 6 هزار كيلومتر را با اتوبوس طي كرديم كه اين كار را برايمان مشكل كرد.