پایانه مسافربری نهاوند در انزوا/ نارضایتی مسافران پایان ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: نهاوند داری جمعیت ۲۰۰ هزارنفری است که بافرهنگ کهن و قدمتی ۷ هزارساله پس از گذشت سیوچند سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هنوز درگیر مسائل جزئی در خصوص مدیریت شهری است که در این گزارش به بیان یکی از این مشکلات پرداخته میشود.
پایانه جدیدالاحداث نهاوند پس از انقلاب اولین پایانه مسافربری است که با توجه مسئولان و دلسوزی بخش خصوصی برای رفاه حال مسافران ساختهشده است.
پایانه جدید نهاوند توسط بخش خصوصی و در زمینی با مساحت با ۳۰ هزار مترمربع به بهرهبرداری رسیده است
پایانه جدید نهاوند توسط بخش خصوصی و در زمینی با مساحت ۳۰ هزار مترمربع و پنج هزار مترمربع فضای خدماتی و اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
این پایانه که با طراحی زیبا و مهندسی خاص احداثشده دارای ۱۸ غرفه، سالن انتظار، کافیشاپ و یک رستوران و دو هزار و ۵۰۰ متر فضای خارجی شامل انبار سرویس بهداشتی و نمازخانه است.
همچنین دو هزار و ۵۰۰ متر فضای داخلی این پایانه به کارواش و بخشهای خدماتی برای خودروها در قسمت شرقی اختصاصیافته است.
این پایانه که استارت ساخت آن در سال ۸۴ زده و پس از قریب به ۱۰ سال کشوقوس میان بخش خصوصی وادارات در بهمنماه سال ۹۳ با حضور استاندار و مسئولان وقت شهرستان نهاوند افتتاح شد مشکلاتی دارد بهطوریکه امروز سخن سرمایهگذار این طرح برای مردم و مسئولان شهرستان ابراز پشیمانی است زیرا مسافران عبوری از شهرستان وارد شهر نهاوند نخواهند شد.
عمل نکردن به مصوبات از سوی مسئولین این پایانه را به تعطیلی خواهد کشاند
مدیر پایانه مسافربری نهاوند در گفتگو با مهر بابیان اینکه ناهماهنگی و عمل نکردن به مصوبات از سوی مسئولان، این پایانه را به تعطیلی خواهد کشاند، گفت: پایانه نهاوند تاکنون جز زیان و به تعویق افتادن اقساط بانکی عایدی برای سرمایهگذار و رانندگانی که بهاجبار در این پایانه مسافر جابهجا میکنند نداشته است.
اسماعیلی افزود: در این پایانه افزون بر ۹ میلیارد تومان هزینه شده که مقرر بود آورده دولتی آن ۱.۵ میلیارد تومان باشد که باوجود برخی مسائل همچون نبود طرح توجیهی مناسب ۹۰۰ میلیون تومان به سرمایهگذاران داده شد.
وی ادامه داد: مشکلاتی که درروند ساخت این پایانه وجود داشت با تلاش مسئولان وقت برطرف و بهمن سال گذشته پایانه افتتاح شد ولی مشکل دوچندانی که امروز با آن مواجه هستیم هدایت نشدن مسافران به این مرکز است.
مصوبات نباید روی کاغذها باقی بماند
اسماعیلی با تأکید به اینکه مصوبات نباید روی کاغذها باقی بماند، گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵ جلسه شورای ترافیک در شهرستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزارشده که متأسفانه هیچ بهبودی درروند فعالیت پایانه نداشته است.
وی افزود: در آخرین مصوبه جلسه شورای ترافیک شهرستان آمده که برای هدایت بهتر مسافران به سمت پایانه جدید نهاوند سه ایستگاه علاوه بر ایستگاه میدان ابوذر در میدانهای امام خمینی (ره)، سیدالشهدا (ع) و خیابان پیروزی رو به روی پایانه اسبق ایجاد شود.
اسماعیلی ادامه داد: در این خصوص شهرداری نسبت به نصب تابلو اقدام کرده ولی مسیر تاکسیهای شهرستان به پایانه منتهی نمیشوند و هیچ تاکسی در این ایستگاهها حضور ندارد که این امر به تعطیلی پایانه خواهد رسید.
نهاوند امروز بهجز پایانه اصلی فعلی دارای چهار پایانه دیگر است
وی گفت: نهاوند امروز بهجز پایانه اصلی فعلی دارای چهار پایانه دیگر است که همین موضوع از علل نابسامانی در مدیریت حملونقل مسافران شهرستان است.
اسماعیلی دیگر پایانههای نهاوند را میدان ۱۵ خرداد به سمت ملایر و همدان، میدان سیدالشهدا جنب پارک کوثر به سمت کرمانشاه، پایانه سابق و پایانه درونشهری در ابتدای شهرک طالقانی عنوان کرد و گفت: در مصوبات گذشته مقرر شد برای متمرکز کردن فعالیتهای پایانه نهاوند با سواریهای مسافرکش شخصی که در این مناطق فعال هستند برخورد و این مراکز نیز تعطیل و به پایانه جدید هدایت شوند که متأسفانه پس از اندک ممانعت از این اقدامات مجدد روند سابق احیاشده و مسئولان ذیربط هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمیدهند.
وی عنوان کرد: راهنمایی و رانندگی یکی از عوامل مؤثر در این خصوص است و باید برای سامان دادن پایانه نهاوند تلاشی مضاعف و بیشازپیش داشته باشد.
اسماعیلی اشاره کرد: آمار میانگین سال گذشته مسافران خروجی از پایانه سابق شهرستان بیش از ۵۳ هزار و ۳۸۱ مسافر در ماه بوده است که امروز با بیش از ۵۰ درصد ریزش و کاهش مسافر در پایانه جدیدالاحداث نهاوند روبهرو هستیم.
مشکلات مربوط به پایانه نهاوند ابتدا به دست مسئولین سپس مردم حلوفصل خواهد شد
وی عنوان کرد: تمامی مسائل و مشکلات مربوط به پایانه نهاوند ابتدا به دست مسئولان سپس مردم حلوفصل خواهد شد.
کریم حمید وند فرماندار نهاوند در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حمایت از بخش خصوصی تا جایی ممکن است که اقشار کمدرآمد جامعه قربانی سرمایه آنها نشوند.
وی افزود: پایانه مسافرکشی نهاوند از ابتدا بهصورت کارشناسی جانمایی نشده و امروز با توجه به جمعیت شهرستان و موقعیت جغرافیایی پایانه نسبت سایر نقاط شهر کاملاً غیرمتعارف و کارشناسی نشده است.
حمید وند بابیان اینکه مسئولان پایانه تبلیغی برای خود نمیکنند، گفت: هر کاری در ابتدای شروع ممکن است ضرر اندکی همراه داشته باشد که اگر متولیان آن مقداری از سود عایدی خود چشمپوشی و عوارض دریافتی را کمتر کنند مسافران بدون هیچگونه قوه قهریهای بهسوی پایانه جدید نهاوند هدایت خواهند شد.
فرماندار نهاوند در ادامه گفت: تمام توان خود را برای حمایت بخش خصوصی بهکار خواهیم بست ولی تا آنجا که نارضایتی عمومی در جامعه ایجاد نشود.
وی راهحل رونق پایانه را راهاندازی مغازههای اطراف آن خواند و گفت: با توجه به اینکه سرمایهگذاران این پایانه نسبت به احداث مغازه در دو سمت بیرونی خیابانها اقدام کردهاند برایشان راهحل ویژهای برای فرار از ضرر است.
وی افزود: در آنچه مربوط به بخش دولتی است و اجازه حمایت ازلحاظ قانونی وجود داشته باشد هیچگونه کوتاهی نخواهد شد.
برای حل مشکلات جانمایی غیر کارشناسی هیچ زمانی را نمیتوان تعیین کرد
کریم حمید وند گفت: برای حل مشکلات پایانه نهاوند به سبب جانمایی غیر کارشناسی هیچ زمانی را نمیتوان تعیین کرد.
علیرضایی یکی از مسافران پایانه نهاوند که هرروز صبح از این پایانه راهی همدان میشود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تفاوت پایانه جدید نهاوند با پایانههای اسبق از تمامی جهات قابلمشاهده و تحسین است.
وی گفت: متأسفانه تنها عیب این پایانه جانمایی غیر کارشناسی آن است که موجب متحمل شدن هزینه توسط مسافران برای رسیدن به این پایانه میشود.
وی افزود: از دیگر مشکلات پایانه جدید نهاوند کامل نشدن تأسیسات گرمایشی آن است.
رضایی اضافه کرد: در نهاوند برای رسیدن به این پایانه تنها یک ایستگاه تاکسی فعال در میدان ابوذر وجود دارد که با توجه به طول و عرض جغرافیایی شهرستان و اینکه برخی مسافرین این پایانه از روستاها هستند گاهی برای رسیدن به پایانه باید ۳ تا ۴ مسیر را با تاکسی طی کنند تا به ایستگاه میدان ابوذر و بعد پایانه برسند.
محل پایانه سابق نهاوند هم برای رانندگان مسافرکش و هم برای مردم مناسب و جاافتاده بود
وی عنوان کرد: محل پایانه سابق نهاوند هم برای رانندگان مسافرکش و هم برای مردم مناسب و جاافتاده بود و از علل ریزش مسافرهای پایانه جدید دور بودن آن نسبت به نقاط دیگر شهر است.
این اظهارنظرها در حالی صورت گرفته است که رئیس وقت شورای شهر نهاوند نیز بارها عنوان کرده بود که جانمایی پایانه مسافربری نهاوند توجیه منطقی ندارد
عبدالعلی ملکی در گفتگویی با مهر پیش از راهاندازی این پایانه در آبان ماه سال ۹۲ بابیان اینکه پایانه جدید و مرکزی نهاوند در مکانی احداثشده که بههیچوجه توجیه منطقی و فنی ندارد، گفت: احداث پایانه مسافربری جدید نهاوند دارای ابهاماتی است که باید رفع شود.
عبدالعلی ملکی اظهار داشت: مشخص نیست مسئولان وقت شهر نهاوند چرا با احداث پایانه مرکزی نهاوند در محل فعلی موافقت کردهاند اما پایانه احداثشده هم برای بهرهبرداری با ابهاماتی همراه است و هم با منافع مردم در تضاد بوده و موارد قانونی نیز در اجرای آن رعایت نشده است.
پایانه جدید و مرکزی نهاوند در مکانی احداثشده که بههیچوجه توجیه منطقی و فنی ندارد
ملکی گفت: پایانه جدید و مرکزی نهاوند در مکانی احداثشده که بههیچوجه توجیه منطقی و فنی ندارد و جانمایی آن از ابتدا اشتباه محض بوده و تأسیسات و ساختمانهای تجاری که در اطراف آن ساختهشده دارای ابهامات قانونی است.
وی افزود: درحالیکه پایانه جدید نهاوند در ورودی شهر نهاوند از محور ملایر جاده آور زمان قرارگرفته و این نقطه محور اصلی عبور و مرور وسایل نقلیه سبک و سنگین به دو استان کرمانشاه و همدان است برای ورود و خروج اتوبوس و مینیبوس به داخل پایانه هیچ فکری نشده است.
عبدالعلی ملکی عنوان کرد: چرا باید در مجاور ترمینالی که چندین مشکل قانونی دارد و جانمایی آنهم اشتباه بوده مجوز ساخت و احداث هتل و سالن غذاخوری صادر شود که با طرح تفصیلی شهر نهاوند منافات دارد.
با این تفاسیر هرچند پایانه جدید نهاوند که آرزوی ۱۰ ساله مردم شهرستان نهاوند بود با تلاش و پیگیری مسئولان و مشارکت بخش خصوصی به شکلی آبرومند و زیبا به بهرهبرداری رسید اما این پایانه هنوز برای استفاده از ظرفیت کامل و مطلوب خود با مشکلاتی روبرو است که امیدواریم باهمت و همکاری و تعامل مسئولان مربوطه پیگیری و حل شود.
تمام ایستگاه ها جمعآوری و به پایانه جدید نهاوند منتقل شوند
اکنون با افتتاح پایانه جدید نهاوند مردم از مسئولان انتظار دارند نسبت به وضع نابسامان ایستگاههای حملونقل مسافران روستایی در نقاط مختلف شهر نهاوند اقدام و با اجرای طرح ساماندهی تمام این ایستگاه جمعآوری و به پایانه جدید نهاوند منتقل شوند که امیدواریم با همراهی مردم و مسئولان در آیندهای نهچندان دور شاهد پیشرفت و رونق این پایانه که اولین پایانه نهاوند پس از انقلاب تاکنون بوده، باشیم.
و در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه پایانه نهاوند را تحتالشعاع خود قرار داده انجام نشدن تمامی مصوبات در خصوص این پایانه در جلسات شورای اداری بود که باید برای اجرای این مصوبات چارهندیشی شود.
همچنین از همه مهمتر تمایل نداشتن مسافران به حضور در پایانه جدید نهاوند بهواسطه دور بودن از شهر و کمبود ناوگان حملونقل درونشهری به سمت پایانه است که این معضل نیز باید رفع شود.
نظر شما