آلودگی هوا مدارس تبریز را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر،مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:بنابه تصمیم ستاد مدیریت بحران و با توجه به آلودگی هوا مدارس پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنایی شهرستان تبریز (شامل بخش خسرو شاه) روز چهارشنبه نهم دیماه تعطیل اعلام شد.

جعفر پاشایی با اعلام این خبر افزود:تعطیلی مدارس به دو دلیل صورت می گیرد که اولی کاهش تردد در سطح شهر و معابر توسط سرویس های مدارس و والدین و دومی به دلیل پیشگیری از آسیب های احتمالی ناشی از آلودگی هوا به کودکان و نوجوانان اتخاذ شد و این تعطیلی شامل نوبتهای صبح و بعد از ظهر است.

با توجه به آخرین آمار استخراج شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در این شهر، در زمان حاضر شاخص آلودگی هوا نسبت به ذرات معلق ۲.۵ میکرون ۱۵۰ پی. اس. آی است.