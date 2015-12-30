بازی ادامه دار اردوغان با کردها/ مجادله لفظی و شدت گرفتن درگیریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه درخواست «صلاحالدین دمیرتاش» رهبر حزب دمکراتیک خلقها برای اعطای خودمختاری به اقلیت کرد ساکن ترکیه را «خیانت» توصیف کرد.
دمیرتاش چند روز پیش در یک سخنرانی گفته بود بزرگ ترین اقلیت قومی کشور باید در مورد کسب خودمختاری و یا «زندگی تحت خودکامگی یک فرد» تصمیم بگیرد.
دادستانی ترکیه روز دوشنبه یک پرونده قضایی دیگر علیه صلاح الدین دمیرتاش به اتهام اقدام علیه قانون اساسی و پیشنهاد او برای خودمختاری کردستان گشود.
اردوغان دیروز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در فرودگاه استانبول و قبل از سفر به عربستان سعودی گفت: «آنچه او انجام داده مشخصا تحریک و خیانت است. این لحظهای است که نقاب کنار زده شد و چهره واقعی آشکار میشود».
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صلاحالدین دمیرتاش در سال های اخیر به رقیب اصلی اردوغان بدل شده و تنها سیاستمداری است که میتواند با قدرت تهییج و شعار دادن رییس جمهوری پر قدرت ترکیه، رقابت کند.
طبق مقررات حزب دمکراتیک خلقها صلاح الدین دمیرتاش همراه با «فیگن یوکسکداغ» به طور مشترک رهبری این حزب را برعهده دارند.
خانم یوکسکداغ در یک سخنرانی خطاب به اعضای پارلمانی این حزب به سخنان تند اردوغان پاسخ داد و گفت: «اگرعبارتی وجود داشته باشد که حزب ما را به خوبی توصیف کند وفاداری است و نه خیانت. ما به مبارزات مردم خود وفاداریم».
حکومت ترکیه ادعا میکند که حزب دمکراتیک خلقها بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) است که نه تنها از سوی دولت ترکیه بلکه حکومت های غربی یک گروه تروریستی قلمداد میشود.
رئیس جمهوری ترکیه، سیاستمداران حزب دمکراتیک خلق ها را متهم کرد که «عروسکهای (بازیچههای دست) یک گروه تروریستی» هستند.
وی با اشاره به پروندههای قضایی علیه دمیرتاش گفت: «به نظرم شبکه خیانت که میخواهد به یکپارچگی کشور ما ضربه بزند به زودی از سوی مردم و دستگاه قضایی درسی خواهد گرفت که مستحق آن است».
خبرگزاری فرانسه در این رابطه می نویسد: تنش در مناطق کردنشین ترکیه رو به افزایش است. در برخی از شهرهای این منطقه که محل وقوع درگیری بین نیروهای دولتی و نیروهای پک ک بوده مقررات حکومت نظامی برقرار شده است.
به گزارش رسانههای محلی، چند روز پیش در شهر جیزره (جزیره) که یکی از کانون های اصلی این درگیری ها بوده، یک پسر پنج ساله که در حیاط منزلشان مشغول بازی بوده به ضرب گلوله کشته شده است.
ارتش ترکیه مرگ این کودک را تایید کرده ولی مدعی است که با گلوله پیکارجویان پ ک ک کشته شده است.
هفته گذشته نیز یک نوزاد سه ماهه و پدر بزرگش در نقطه ای که درگیری مسلحانه اتفاق افتاد گرفتار شده و هر دو بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.
ساکنان شهرهای کردنشین که تحت حکومت نظامی زندگی میکنند با کمبود مواد غذایی و قطع جریان برق و آب مواجه هستند. تعداد زیادی از خانهها بر اثر گلوله باران و اصابت خمپاره آسیب دیدهاند.
در دیاربکر، بزرگ ترین شهر مناطق کردنشین، پلیس برای متفرق کردن مردم که علیه برقراری حکومت نظامی تظاهرات کردند از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش استفاده کرد.
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