به گزارش خبرنگار مهر، روند رمان‌نویسی دهه ۹۰ با تکیه بر دو رمان «روضه نوح» نوشته حسن محمودی و «شاه بی‌شین» نوشته محمدکاظم مزینانی در نشستی در شهر کاشان نقد و بررسی می‌شود.

رمان «روضه نوح» از سوی منتقدان مجله تجربه به عنوان بهترین رمان منتشر شده در سال ۹۳ انتخاب شد و نامزد دریافت جایزه رمان اکنون بود. این رمان روایتی از جامعه ایرانی در دوران جنگ هشت ساله است و نگاهی متفاوت و تازه به آن سال‌ها دارد.

رمان «شاه بی شین» منتشر شده در سال ۹۲ از سوی انتشارات سوره مهرهم برنده کتاب سال جایزه ادبی جلال آل‌احمد بود و در سال ۱۳۸۶ در نخستین جشنواره داستان انقلاب به‌عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

«شاه بی‌شین» روایتگر لحظات آخر زندگی مردی است که روزگاری در اوج قدرت بوده است و حال با مرگ تنها مانده است.

بررسی روند رمان‌نویسی دهه ۹۰ با حضور محمد کاظم مزینانی، حسن محمودی و احمد ابوالفتحی نویسنده مجموعه داستان «پل‌ها» عصر روز پنج‌شنبه ۱۰ دی‌ماه، ساعت ۱۹ در محل خانه عامری‌ها با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان برگزار می شود.