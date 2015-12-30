به گزارش خبرنگار مهر، روند رماننویسی دهه ۹۰ با تکیه بر دو رمان «روضه نوح» نوشته حسن محمودی و «شاه بیشین» نوشته محمدکاظم مزینانی در نشستی در شهر کاشان نقد و بررسی میشود.
رمان «روضه نوح» از سوی منتقدان مجله تجربه به عنوان بهترین رمان منتشر شده در سال ۹۳ انتخاب شد و نامزد دریافت جایزه رمان اکنون بود. این رمان روایتی از جامعه ایرانی در دوران جنگ هشت ساله است و نگاهی متفاوت و تازه به آن سالها دارد.
رمان «شاه بی شین» منتشر شده در سال ۹۲ از سوی انتشارات سوره مهرهم برنده کتاب سال جایزه ادبی جلال آلاحمد بود و در سال ۱۳۸۶ در نخستین جشنواره داستان انقلاب بهعنوان اثر برگزیده معرفی شد.
«شاه بیشین» روایتگر لحظات آخر زندگی مردی است که روزگاری در اوج قدرت بوده است و حال با مرگ تنها مانده است.
بررسی روند رماننویسی دهه ۹۰ با حضور محمد کاظم مزینانی، حسن محمودی و احمد ابوالفتحی نویسنده مجموعه داستان «پلها» عصر روز پنجشنبه ۱۰ دیماه، ساعت ۱۹ در محل خانه عامریها با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان برگزار می شود.
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