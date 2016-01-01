تنور داغ برنامه های انتخاباتی دانشگاه تهران/ ۳۰ برنامه در یک ماه

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای نظارت بر فعالیت تشکل های دانشجویی این دانشگاه به صورت مرتب تشکیل جلسه می دهد و برنامه های مختلفی از جمله برنامه های مربوط به انتخابات را بررسی و تصویب می کند.

وی بیان داشت: مسئولان دانشگاه تهران تلاش می کنند فارغ از جناح بندی های سیاسی دانشجویان در فضایی عقلانی و محترمانه بتوانند آراء و عقاید خود را در حوزه های مختلف از جمله موضوع انتخابات بیان کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: تشکل های سیاسی این دانشگاه تشکل های بالغی هستند بنابراین در برگزاری برنامه های خود تمامی جوانب را می سنجند.

سرسنگی گفت: باتوجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شرایطی فراهم شده که تشکل ها به صورت روزانه برنامه های مختلفی را برگزار می کنند از این رو اولویت دانشگاه تهران تسهیل برنامه های تشکل های دانشجویی است.

وی عنوان کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز برنامه دارد چند شخصیت مهم و تاثیر گذار در موضوع انتخابات را برای سخنرانی در این دانشگاه دعوت کند تا دانشجویان سوالات خود را در این زمینه مطرح کنند.