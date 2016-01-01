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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

معاون فرهنگی دانشگاه خبر داد:

تنور داغ برنامه های انتخاباتی دانشگاه تهران/ ۳۰ برنامه در یک ماه

تنور داغ برنامه های انتخاباتی دانشگاه تهران/ ۳۰ برنامه در یک ماه

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه تنور برگزاری برنامه های انتخاباتی این دانشگاه داغ است، گفت: طی یک ماه گذشته ۳۰ برنامه با محوریت انتخابات در این دانشگاه برگزار شده است.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای نظارت بر فعالیت تشکل های دانشجویی این دانشگاه به صورت مرتب تشکیل جلسه می دهد و برنامه های مختلفی از جمله برنامه های مربوط به انتخابات را بررسی و تصویب می کند.

وی بیان داشت: مسئولان دانشگاه تهران تلاش می کنند فارغ از جناح بندی های سیاسی دانشجویان در فضایی عقلانی و محترمانه بتوانند آراء و عقاید خود را در حوزه های مختلف از جمله موضوع انتخابات بیان کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: تشکل های سیاسی این دانشگاه تشکل های بالغی هستند بنابراین در برگزاری برنامه های خود تمامی جوانب را می سنجند.

سرسنگی گفت: باتوجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شرایطی فراهم شده که تشکل ها به صورت روزانه برنامه های مختلفی را برگزار می کنند از این رو اولویت دانشگاه تهران تسهیل برنامه های تشکل های دانشجویی است.

وی عنوان کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز برنامه دارد چند شخصیت مهم و تاثیر گذار در موضوع انتخابات را برای سخنرانی در این دانشگاه دعوت کند تا دانشجویان سوالات خود را در این زمینه مطرح کنند.

کد مطلب 3012666

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