پایان کارگاه تخصصی نور و صدای جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن دو کارگاه تخصصی نور و صدای تئاتر، شرکت کنندگان در این دو کارگاه بر پایه یک طرح داستانی در قالب یک فعالیت کارگاهی روی یک قطعه نمایشی با بازی شیوا ابراهیمی و تمرین روی شیوه ضبط موسیقی، افکت و استفاده از افکت و خروجی های متنوع صوتی آموخته های خود از این دو کارگاه را به شکل عملی به نمایش گذاشتند.

آخرین روز کارگاه نور و صدا در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان این دو کارگاه براساس پرفورمنس خوانده شده ایده های نور و صدای خود را با اساتید کارگاه در میان گذاشتند و با ادغام ایده ها، نمایش کوتاهی در این کارگاه به اجرا در آمد. قبل از اجرای این نمایش کوتاه، شرکت کنندگان به همراه اساتید علاوه بر چینش درست نور و صداگذاری، تمرین های نهایی را انجام داده و ایده های مورد نظر را برای حاضران پیاده سازی کردند.

قبل از شروع مرحله عملی کارگاه نور و صدا که با حضور سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی، اتابک نادری مدیر امور استان های جشنواره و دبیران جشنواره فجر استانی در محل پلاتوی تئاتر شهر همراه بود، مارکو د آمیکو مدرس کارگاه صدا در سخنان کوتاهی با سپاس از جشنواره تئاتر فجر به جهت فراهم ساختن

زمینه مناسب برای برگزاری کارگاه های نور و صدا گفت: با وجود اینکه فرصت اندکی برای برپایی این کارگاه تدارک دیده شده بود خوشبختانه توانستیم تبادل اطلاعات خوبی را با دانشجویان داشته باشیم و موفق شدیم تا این پرفورمنس را با همکاری بوتافاوا و دانشجویان کارگاه صدا به سرانجام برسانیم و نمایشی کوتاهی که هم اکنون به تماشا خواهید نشست، حاصل برنامه کوتاه شش روزه دانشجویان بوده است.

در ادامه این برنامه افشین خورشید باختری مدیر بخش کارگاه های تخصصی جشنواره نیز ضمن قدردانی از همکاری اساتید ایتالیایی کارگاه نور و صدا با جشنواره تئاتر فجر در برگزاری کارگاه های تخصصی، ابراز امیدواری کرد این کارگاه ها در طول سال نیز تداوم یابد.

وی گفت: این شش جلسه کارگاه مدت کمی برای دوره کارگاهی است و زمان بیشتری مورد نیاز است. تا بتوان در آن ایده ها را به شکل مطلوب پیاده سازی کرد. این مدت برای پرفورمنس که در روز آخر براساس نور پردازی و صدا گذاری روی آن پیاده سازی می شود مدت کوتاهی است. پس از پایان سخنان خورشید باختری گواهی شرکت در دوره تخصصی نور و صدا به حاضران این کارگاه ها با حضور سعید اسدی اهدا و پس از آن قطعه نمایشی کوتاهی با بازی شیوا ابراهیمی با موضوع مهاجرت اجرا شد.

در کارگاه های تخصصی نور و صدای جشنواره صدابرداران، نورپردازان، مدیران فنی تالارها و دانشگاهیانی حضور داشتند که از استان های خراسان شمالی، گرگان، کرمانشاه، هرمزگان و تالارهای

سنگلج، مولوی، تاترشهر، خانه نمایش، حوزه هنری، ایرانشهر و باران در این دو کارگاه شرکت کرده بودند.