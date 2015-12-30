تهدید انسانی و محیط زیستی در زیباترین تپه گردشگری گلستان+فیلم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نامش «سوگله» است، زیرا تپه ای بود سبز و زیبا، مشرف به شهر گرگان که می توانستیم کل شهر را از آنجا ببینیم. منطقه ای زیبا با تراکم درختان که بعدها به دلیل مسیر پیچ در پیچ دسترسی به آن به «هزار پیچ» هم معروف شد.

تپه گردشگری سوگله، سال ها پیش جنگلی زیبا بود به طوری که امکان ورود به بخشی از این منطقه وجود نداشت. اما امروز شاهد آن هستیم که این مرکز گردشگری تبدیل به معدن نخاله های ساختمانی و دریاچه فضولات انسانی شده است.

بویی که در اطراف این تپه به دلیل تخلیه نخاله ها و فاضلاب پیچیده هر شهروند یا مسافری را از این منطقه گردشگری دور می کند. حالا آنقدر در سوگله نخاله تخلیه کرده اند که دیگر تپه هزارپیچ نیست بلکه کوهی از ضایعات ساختمانی است که درختان جنگلی در زیر آن دفن شده اند.

همه داستان اینجا تمام نمی شود زیرا چندی است که تخلیه نخاله به اراضی کشاورزی مسیر تپه سوگله و تخلیه فاضلاب در روزهای بارانی به کنار جاده در این منطقه رسیده است.

در چند صد متری این فاجعه زیست محیطی، روستای سعدآباد قرار دارد. مردم روستا از بوی بد فاضلاب و آلودگی هایی که به دلیل تخلیه شدن فاضلاب ایجاد شده، رنج می برند. سعدآبادی ها در طول سال امکان کشاورزی و دامداری در زمین های مجاور این تپه را ندارند زیرا چرای دام در مجاورت این منطقه احشام را تلف کرده و امکان کشاورزی را در این شرایط نامطلوب به آنها نمی دهد.