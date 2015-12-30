شهادت ۱۴۲ فلسطینی از آغاز انتفاضه قدس تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که از آغاز انتفاضه قدس از اول اکتبر تاکنون ۱۴۲ فلسطینی شهید شده اند.

در این بیانیه آمده است: ۲۷ نفر از شهدا را کودکان تشکیل می دهند. در میان شهدا هفت زن نیز به چشم می خورد.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرد که در جریان انتفاضه، تاکنون ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر از شهروندان فلسطینی زخمی شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: هزار و ۸۸۷ نفر از شهروندان فلسطینی با گلوله جنگی، ۳ هزار و ۱۰۴ نفر با گلوله پلاستیکی زخمی شده اند. همچنین ۱۰ هزار و ۲۳۱ نفر نیز به وسیله استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شده اند.

انتفاضه سوم یا انتفاضه قدس از اول اکتبر و در اعتراض به تشدید هتک حرمت مسجدالاقصی توسط نظامیان صهیونیست در کرانه باختری آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق فلسطینی همچون نوارغزه و حتی اراضی اشغالی ۴۸ سرایت کرد.