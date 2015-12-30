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۹ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۰

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد:

رشد ۵۵ درصدی ترانزیت فرآورده های نفتی در بندر شهید رجایی

رشد ۵۵ درصدی ترانزیت فرآورده های نفتی در بندر شهید رجایی

بندرعباس - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بیش از ۶۷۸ هزار تن انواع فرآورده های نفتی به کشورهای مختلف ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی بیان داشت: بیش از ۶۷۸ هزار تن انواع فرآورده های نفتی به کشورهای مختلف ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش داشته است.

ایدنی از واردات یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۳۹۷تن انواع فرآورده های نفتی از طریق بندر خلیج فارس(بخش نفتی بندر شهید رجایی) به داخل کشور و کابوتاژ ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۲۰۱ تن از اینگونه کالاها طی سال جاری خبر داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران را ۱۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۷۱۸ تن عنوان کرد و افزود: مواد پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد معدنی و صنعتی، فلزات، سنگ آهن و صنایع دستی از جمله کالاهای غیرنفتی صادراتی است.

به گفته ایدنی، ۶ میلیون و۹۶۲ هزار و ۴۹۸ تن از چنین کالاهایی در مدت یاد شده، وارد بندر شهید رجایی شد که مقایسه این رقم با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.

وی از کابوتاژ بیش از ۱۸۰ هزار تن از این گونه کالاها طی مدت یاد شده سخن به میان آورد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترانشیپ ۸۲۲ هزار و ۶۳۲ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی، به ثبت رسید. طی این مدت، ۳ میلیون و۱۷۰ هزار و ۱۳۰ تن کالاهای غیرنفتی از طریق این بندر ترانزیت شد.

کد مطلب 3012705

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