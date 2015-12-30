۲ خودروی قاچاق در زنجان کشف و ضبط شد

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف دو خودری قاچاق هیوندای سانتافا که در حال عبور از زنجان بودند، افزود: پلاک این دو خودرو گذر موقت بوده و اجازه عبور از استان را نداشته اند و از پلاک جعلی استفاده کردند.

وی با بیان اینکه پرونده این دو خودرو قاچاق در حال رسیدگی است، گفت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد، گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.

ممیزی در خاتمه تصریح کرد: وظیفه سوم اداره کل تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز است و در این راستا علایم مجرمانه کالاهای ممنوعه اعم از مشروبات الکی، ماهواره، اموال تاریخی در حوزه این مجموعه نیست و مستقیما به محاکم عمومی و دادگستری ارجاع می شود.