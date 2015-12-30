رحیم ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پُست اینستاگرامی پیام صادقیان برای خداحافظی از تیم نفت تهران با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: من این کار را نمی‌پسندم. هر بازیکنی قبل از آنکه تصمیماتش را در اینستاگرام و صفحات شخصی‌اش منتشر کند، باید به مربی و باشگاهی که او را به تیم آورده، احترام بگذارد.

وی افزود: پیام صادقیان باید قبل از این کار، با سرمربی تیم صحبت می‌کرد و بعد از آنکه به توافق رسید و تصمیم نهایی گرفته شد، آنرا علنی می‌کرد. من از صادقیان گلایه دارم و کارش درست نبوده است. من به این بازیکن زنگ زدم تا در این خصوص صحبت کنم ولی پاسخگو نبود.

سرپرست تیم نفت تاکید کرد: بازیکنی اگر نمی‌خواهد در تیم باشد اول باید به سرمربی و باشگاه نامه بزند و آنها را در جریان بگذارد.

ایرانیان درباره اینکه آیا با این تفاسیر صادقیان از تیم نفت جدا خواهد شد یا خیر، گفت: خیر، ایشان یک چیزی گفته است. تصمیم را سرمربی تیم می‌گیرد.

وی همچنین در خصوص اینکه باشگاه فولاد به دنبال جذب سیدجلال حسینی و آلویس نانگ بازیکنان تیم نفت است، گفت: هر باشگاهی اگر بازیکنان ما را بخواهد باید از راه قانونی وارد شود و با باشگاه نفت مذاکره کند نه بازیکن. تا الان هم هیچ نامه‌ای از باشگاه فولاد برای مذاکره با حسینی و نانگ به ما نرسیده است. ضمن اینکه لیست خروجی و ورود بازیکنان نفت هنوز مشخص نشده است.

سرپرست تیم نفت درباره دیدار این هفته این تیم با صبای قم، یادآور شد: صبا این هفته‌ها سرحال است و نتایج خوبی گرفته. بازی سختی با تیم صبا داریم و امیدوارم که برابر این تیم خوب ظاهر شویم.

ایرانیان در پایان درباره برنامه نیم فصل تیم نفت و برپایی اردو در کشور ترکیه، گفت: هنوز اردوی ما در ترکیه قطعی نشده است. احتمالا بعد از بازی با صبا سه روز تمرینات ما تعطیل شود و سپس تمرینات را شروع کنیم. باشگاه در تلاش است تا اردوی ترکیه را برگزار کند.