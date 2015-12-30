تابناک نوشت: «شگفت انگیز است، اما حقیقت دارد...»، «آیا می‌دانید سؤال کنکور تحلیلی-تشریحی ۱۳۹۴ توسط مشاورین ... [نام موسسه حذف شده‌ است] پیش‌بینی شده بود؟»، «وقتی آزمون تحلیلی-تشریحی کنکور ۹۴، در ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح جمعه ۹ مرداد برگزار شد، همه دانشجویانی که در آخرین آزمون آزمایشی ...[حذف شده] شرکت کرده بودند، شگفت زده شدند؟»



جملاتی که خواندید، نه بخشی از یک خبر افشاگرانه، که تبلیغ یک مؤسسه برگزار کننده آزمون های آزمایشی کنکور برای رشته‌ای خاص است؛ تبلیغی عجیب که نه تنها شائبه برانگیز و شبهه افکن به نظر می‌رسد، بلکه به یکی از مستندات محکمی داوطلبان معترضی تبدیل شده که معتقدند سؤالات کنکور سراسری رشته شان لو رفته و در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است.



صحبت درباره شرکت کنندگان مرحله دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته‌های برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری است. البته نه درباره همه این داوطلبان، بلکه درباره بخشی از ایشان که معتقدند سؤالات کنکورشان چند روز پیش از برگزاری آزمون در یک مؤسسه خصوصی در اختیار شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی آن مؤسسه قرار گرفته است.





تبلیغ شائبه آفرین موسسه خاص



البته معترضان برای اثبات ادعای خود ادله ای هم ارائه می‌دهند؛ از تصویری که از آزمون برگزار شده در آن مؤسسه تهیه کرده‌ و آن را کنار تصویر آزمون سراسری قرار داده‌اند تا تبلیغی که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم و البته اسکرین شات های متعددی از گروه های دایر شده در دنیای مجازی که در آن خوشحالی برخی داوطلبان از تکرار سؤالات مؤسسه در آزمون سراسری و حرف های تأمل برانگیز برخی مسئولان مؤسسه به ثبت رسیده است.



با این حساب مستندات عجیب نیست که از تجمع معترضان مقابل وزارت علوم بشنویم و از تهیه طومار اعتراضی خطاب به مسئولان سازمان سنجش مطلع شویم؛ رویکردی که هرچند پاسخ مستقیمی نگرفته، بی جواب هم نمانده است، زیرا درج واگویه های ایشان با برخی سایت های خبری و انتشار شائبه لو رفتن سؤالات آزمون سراسری، موجب شده مسئولان سازمان سنجش جوابیه ای تفصیلی صادر کرده و هر گونه شائبه در این خصوص را مردود بخوانند.



البته پاسخ مسئولان سازمان سنجش از دید معترضان قابل قبول نیست؛ از این رو که معترضان مدعی هستند سؤالات هر دو گرایش رشته شان در آخرین آزمون مؤسسه خاص وجود داشته، ولی سازمان سنجشی ها این اتفاق عجیب را طبیعی قلمداد نموده‌اند.



در قسمتی از پاسخ سازمان سنجش به شبهات مطرح می‌خوانیم: «تم‌های [Theme یا همان الگو!] سؤال شهرسازی چندان وسیع نیست که طیف گسترده کلاسهای کنکور نتوانند حدس بزنند. لذا، اگر تمی مانند بافت فرسوده در کلاسی مطرح شده باشد، به معنی آگاهی از سئوال کنکور نیست، به ویژه اینکه موضوعاتی مانند "بافت فرسوده" و "مسکن مهر" از مسائل مهم شهرسازی در ایران هستند».



و در ادامه آمده: «هر چند سایت مورد نظر یکی از مؤسسات شباهت هایی با سایت مورد نظر در آزمون داشته است، جزئیات سایت، جزئیات و محتوای پرسش کاملا" متفاوت بوده است» و این روند با ذکر جزئیات دیگر و تمیز دادن سؤال کنکور با سؤال آزمون برگزار شده در آن مؤسسه، در سراسر پاسخ مسئولان سازمان سنجش به شبهات طرح شده، ادامه یافته است.





سؤال آزمون سراسری؛ تصویر سایت ارائه شده به داوطلبان در هر دو آزمون سراسری و مؤسسه همین بوده اما در کنکور سراسری درباره قسمت مشخص شده با رنگ سبز سؤال پرسیده شده است.



این در حالی است که معترضان بر این باورند، شباهت سؤالات دو گرایش «برنامه ریزی شهری» و «طراحی شهری» نمی‌تواند اتفاقی باشد و از آن مهم تر، توضیحات مسئولان به این ابهامات، تنها معطوف به یک گرایش شده است. به شباهت سؤالات مؤسسه با آزمون سراسری برنامه ریزی شهری که به رغم مشابهت های فراوان، وجوه تمایزی نیز دارند. حال آنکه شباهت موجود میان سؤالات آزمون سراسری و آزمون مؤسسه در گرایش طراحی شهری به قدری زیاد است که قابل انکار به نظر نمی‌رسد.



ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که می‌بینیم در گرایش طراحی شهری، سؤالات دو آزمون سراسری و مؤسسه، انچنان شبیه اند که یکی از داوطلبان آن را این گونه توضیح می‌دهد: «مگر می‌شود از بین انبوه موضوعات شهرسازی مثل «آماده سازی»، «مسکن مهر»، «بافت فرسوده»، «بافت تاریخی»، «خیابان شهری»، «میدان شهری» و...، دقیقا موضوع «مسکن مهر»، آن هم با تطابق کامل موقعیت مکانی یعنی شهر کاشان، با تکرار جزییاتی همچون پلان و عکس در کلاس روز آخر در مؤسسه و در آزمون سراسری تکرار شود؟»



به این موارد، شهادت برخی معترضان به همراه داشتن اسکیس های مرتب با سؤال کنکور سراسری توسط شاگردان آن مؤسسه خاص را هم می‌توان افزود تا نتیجه گرفت که ابهامات پیش آمده به شدت قابل تأمل و جدی هستند؛ اینقدر که مسئولان سازمان سنجش را مجاب کند با تشکیل کارگروهی ویژه، همه جزییات ماجرا را بررسی کرده و ابهامات طرح شده را بزدایند، نه اینکه اجازه دهند شائبه ها کهنه شده و حاشیه دیگری برای همیشه به پیکر کنکور سنجاق شود!