ترمیم زخم های مقاوم به درمان با لیزرهای کم توان و پرتوان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک بشر دوست تجلی اظهارداشت: با استفاده از لیزرهای کم توان و پرتوان می توان بافت هایی که نسبت به درمان از خود مقاومت نشان می دهند و یا افرادی که در خطر عدم ترمیم مناسب در بافت های همبندی مختلف هستند را با تحریک به سمت ترمیم و بهبودی برد.

دبیر علمی چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی گفت: یکی از محورهای مهم در این سمینار کاربرد و تاثیر لیزرهای کم توان و پرتوان در رفع مشکلات ناشی از دردهای عضلانی - اسکلتی، شامل انواع دردهای کمر، ستون فقرات، ناحیه گردن و دردهای ناحیه لگن می باشد. همچنین این روش می تواند در ترمیم بسیاری از بافت هایی که نسبت به درمان از خود مقاومت نشان می دهند موثر باشد.

وی افزود: افرادی که دچار زخم های مزمن و مقاوم به درمان هستند و یا حتی افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری نظیر دیابت، بیماری های عروقی و یا به دلایل بی حرکتی یا سن بالا دچار زخم های مزمن مقاوم به درمان می باشند به کمک روش هایی نظیر استفاده از لیزر های کم توان و پر توان می توانند در شرایط بهبودی قرار بگیرند.

بشردوست اظهار داشت: در این افراد پروسه فیزیولوژیک بدن تحت تاثیر بیماری قرار گرفته و ترمیم زخم، استخوان، پوست و یا هر بافت همبندی با تاخیر انجام می شود. با استفاده از مدالیتی های الکتروفیزیکی بخصوص لیزرهای کم توان و پرتوان و استفاده از خواص فتوبیولوژیک لیزرها تحت شرایط خاص و بر اساس شواهد بالینی معتبر می توان تحریکاتی اعمال کرد تا روند صدمه به سمت بهبودی و ترمیم پیش برود.

وی عنوان کرد: اگر ترمیم در زمان و موضع مربوط انجام نشود فرد در معرض خطر عفونت های تاثیر گذار و مهاجم قرار گرفته و ممکن با تشدید عفونت در ناحیه و افزایش بافت های صدمه دیده اندام و موضع مربوط به تدریج دچار گانگرن و فساد بافتی شده و نهایتا پزشکان مجبور به قطع عضو درگیر شوند. عدم کنترل مناسب عفونت های مرتبط که به دنبال عدم ترمیم مناسب اتفاق می افتد به خصوص در افراد تحت خطر مانند افراد مسن حتی می تواند حیات بیمار را تهدید کند.

دبیر علمی چهارمین سمینار الکتروتراپی اظهار داشت: زمانی می توانیم از لیزرهای کم توان و پرتوان در درمان بافت های همبندی نظیر زخم های پوستی و یا شکستگی ها استفاده کنیم که اولا ناحیه صدمه دیده به هیچ عنوان عفونت نداشته باشد و دوم اینکه در طی پروسه ترمیم بیمار واکنش های الرژیک نسبت به تابش پرتو های لیزر مورد نظر از خود نشان ندهد. در چنین شرایطی به طور معمول بیمار روند ترمیمی مناسب و موثری را نشان نداده و نیاز به درمان نهایی تکمیلی دارد.

چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی از ۲۴ تا ۲۵ دی ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.