به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان استان زنجان در سالروز این حماسه بزرگ و بیاد ماندنی از کلیه مردم ولایتمدار ایران اسلامی بخصوص هیئات مذهبی، مادحین، شعرای آیینی و مردم بصیر و انقلابی استان زنجان دعوت می کند تا در این شرایط حساس کشور و منطقه با حضور در مراسم این روز بزرگ و غرور آفرین و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) و رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ضمن نا امید کردن دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی زمینه را برای خلق حماسه های بعدی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در هفتم اسفند ۹۴ فراهم آورند.

همچنین اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان زنجان به مناسبت ۹ دی تاکید کرده است: حماسه بی نظیر نهم دی ماه، نقطه عطفی ماندگار درتاریخ انقلاب اسلامی، روز تجلی امدادهای غیبی الهی، روز بارش لطف و رحمت پروردگار است. نهم دی ماه روز حضور بی نظیر مردم عاشورایی ایران اسلامی از هر قشر و صنف و طیف و جناح در تجدید میثاق با امام و شهیدان و بیعت با رهبر حکیم انقلاب است.

بیانیه اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان زنجان به مناسبت ۹ دی می افزاید: نهم دی ماه باطل السحر فتنه هشت ماهه استکبار جهانی و مزدوران داخلی او بر علیه نظام اسلامی است. این «یوم الله» عظیم جلوه گاه حضور به هم پیوسته و دشمن شکن نسل های اول، دوم، سوم و چهارم انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی بی بدیل قرن است.

این بیانیه ادامه می دهد: فعالان قرآنی اتحادیه، موسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی استان زنجان که خود از پرچم داران خلق این حماسه عظیم در نهم دی ماه سال ٨٨ بوده اند، همراه با اهالی مومن و انقلابی مساجد، محلات، شهرها و روستاهای استان، امسال نیز هم نوا با صدای رسای فتنه سوز ملت مسلمان ایران، با برنامه ریزی فعالانه و حضور شکوهمند در برنامه های این ایام، نقش بی بدیل خود را برای باردیگر در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایفا خواهد کرد و بیعت مجدد خود را با مقتدای بزرگ امت اسلام؛ رهبر حکیم انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

همچنین حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان زنجان، بسیج فرهنگیان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، سپاه ناحیه زنجان و سایر ارگان ها و نهادها نیز با انتشار بیانیه یوم الله ۹ دی را گرامی داشتند.